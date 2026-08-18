El Paso Cristo Redentor reabre tras 34 días de cierre

Después de 34 días cerrado por las intensas nevadas, el Paso Cristo Redentor volverá a operar este martes, aunque inicialmente solo para camiones. Miles de unidades esperan en Mendoza y Chile, mientras las autoridades implementaron un cronograma especial para descongestionar el principal corredor terrestre entre ambos países.

El Paso Internacional Cristo Redentor reabre este martes 18 de agosto después de 34 días de cierre por las intensas nevadas en la cordillera, aunque inicialmente funcionará de manera exclusiva para el transporte de cargas. Miles de camiones que permanecen varados en Mendoza comenzarán a ser descongestionados mediante un operativo coordinado entre Argentina y Chile.

Entre este martes y el jueves, el tránsito estará habilitado para camiones que viajen desde Argentina hacia Chile, de 9 a 21. Tendrán prioridad las unidades que ya fueron documentadas y permanecen estacionadas en Uspallata.

El viernes 21 y el sábado 22 se invertirá el sentido de circulación. En esas jornadas, solo podrán cruzar camiones desde Chile hacia Argentina, también entre las 9 y las 21. El esquema busca reducir progresivamente la acumulación de vehículos en ambos lados de la cordillera.

La reapertura se produce después de uno de los cierres más prolongados de los últimos años. Las fuertes nevadas obligaron a mantener interrumpido el tránsito durante más de un mes y generaron una importante acumulación de transporte de cargas en Mendoza.

En los primeros días de agosto, la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) había informado que más de 1.800 unidades permanecían varadas. En los últimos días, distintas estimaciones elevaron la cifra hasta alrededor de 3.000 camiones considerando los vehículos afectados en ambos lados del corredor.

El operativo de reapertura dará prioridad a los camiones que llevan más tiempo detenidos. La decisión de comenzar exclusivamente con transporte de cargas apunta a acelerar la descongestión antes de restablecer progresivamente el tránsito de vehículos particulares y pasajeros.

El cierre tuvo un fuerte impacto económico sobre el sector. Desde Aprocam habían estimado que cada camión detenido generaba pérdidas de entre 450 y 600 dólares diarios, entre costos operativos y otros perjuicios derivados de la interrupción del servicio.

La alternativa de utilizar pasos fronterizos ubicados más al sur permitió mantener parte del intercambio comercial, pero implicó recorridos considerablemente más largos y una capacidad de tránsito mucho menor que la del Cristo Redentor.

Las condiciones meteorológicas explican la extensión excepcional del cierre. En el lado chileno, las cuadrillas de Vialidad llegaron a retirar acumulaciones de nieve que en algunos sectores superaban los seis metros y despejaron más de 36 kilómetros de la ruta internacional antes de avanzar hacia el complejo Los Libertadores.

El Sistema Integrado Cristo Redentor conecta la provincia de Mendoza con la Región de Valparaíso y constituye uno de los principales corredores terrestres para el comercio entre Argentina y Chile. Las autoridades de ambos países vienen coordinando la reapertura en función de las condiciones de seguridad y de la capacidad de circulación del corredor.

Por ahora, los automóviles particulares, colectivos y turistas deberán esperar nuevas instrucciones para conocer cuándo podrán utilizar nuevamente el paso en forma regular. Las autoridades recomendaron consultar el estado del corredor antes de emprender cualquier viaje, debido a que las condiciones meteorológicas en alta montaña pueden modificar el esquema operativo.

La reapertura representa un alivio para miles de transportistas que llevan semanas esperando retomar su recorrido. El desafío inmediato será normalizar el flujo de cargas sin generar nuevos congestionamientos en Uspallata ni en el complejo fronterizo chileno.