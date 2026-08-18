Iguazú: secuestran un cargamento de medicamentos ilegales valuado en $40 millones

Una pareja fue detenida en Puerto Iguazú cuando intentaba ingresar desde Brasil un cargamento de anabólicos, medicamentos y otras sustancias oculto en el doble fondo de una camioneta. La Aduana valuó la mercadería en más de $40 millones. Ambos intentaron escapar hacia una zona selvática.

Una pareja fue detenida este fin de semana en Puerto Iguazú cuando intentaba ingresar desde Brasil un cargamento de anabólicos y medicamentos sin autorización sanitaria, oculto en un doble fondo de una camioneta. La mercadería fue detectada por agentes de la Aduana en el puente internacional Tancredo Neves y fue valuada en más de $40 millones.

El procedimiento comenzó cuando los agentes inspeccionaron una Fiat Strada de origen brasileño en la que viajaban un hombre de 31 años y una mujer de 26. En el vehículo transportaban triciclos eléctricos, neumáticos para motos, una máquina para contar dinero, un autoestéreo y otros productos que, según declararon, habían comprado en Ciudad del Este, Paraguay.

La cantidad de mercadería motivó que el vehículo fuera derivado a un sector para una inspección más exhaustiva. Durante el procedimiento, los agentes detectaron irregularidades en los plásticos y encastres de la camioneta que permitieron descubrir un compartimento oculto.

En ese doble fondo encontraron anabólicos esteroides y distintos medicamentos, entre ellos productos vinculados con tratamientos para la diabetes y el control del peso. También había suplementos deportivos, perfumes y aceite de cannabis.

Entre las sustancias detectadas había ampollas de tirzepatida y retatrutide. En el caso de algunos de estos productos, las autoridades advirtieron que no contaban con las autorizaciones sanitarias correspondientes para su comercialización en la Argentina.

La ANMAT mantiene prohibidos distintos productos de tirzepatida que carecen de registro sanitario. En abril de 2026, por ejemplo, el organismo prohibió el uso, comercialización y distribución de Lipoless 2,5 mg, al considerar que se trataba de un medicamento sin inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales.

El organismo también había prohibido en 2025 un producto identificado como Tirzec 5, de tirzepatida, debido a que no contaba con registro sanitario y se desconocían su procedencia, composición y condiciones de fabricación.

Al quedar expuestos los compartimentos ocultos, los dos ocupantes intentaron escapar a pie hacia una zona selvática conocida como “El Pique”. Sin embargo, fueron alcanzados y detenidos con la colaboración de efectivos de Gendarmería.

Los procedimientos se realizaron en el Centro de Frontera Iguazú, que conecta Puerto Iguazú con Foz de Iguazú a través del puente internacional Tancredo Neves. En ese paso funcionan de manera coordinada organismos como Aduana, Migraciones y Gendarmería para controlar el ingreso y egreso de personas y mercaderías.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, la mercadería quedó secuestrada y también fueron incautados los teléfonos celulares de los detenidos.

Los investigadores buscan determinar ahora el origen de los productos y establecer si la pareja actuaba por cuenta propia o si formaba parte de una estructura dedicada al ingreso y comercialización ilegal de medicamentos y otras sustancias.

La investigación continuará con el análisis de los teléfonos y de la documentación vinculada con el vehículo y la mercadería, mientras la Justicia deberá determinar las responsabilidades de los dos detenidos.