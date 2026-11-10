León XIV pidió superar la polarización y defender el trabajo argentino

Ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales, León XIV reclamó políticas que garanticen empleo digno y cuestionó la concentración económica y la automatización sin límites éticos. También pidió superar las divisiones políticas y poner a las personas por encima de los intereses económicos.

El papa León XIV reclamó superar la polarización política en la Argentina y defendió el trabajo como un derecho fundamental durante un encuentro con cerca de mil personas en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Este lunes 9 de noviembre, ante empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes sociales, el Pontífice pidió construir una sociedad basada en el diálogo, la justicia y el respeto por la dignidad humana.

«Para construir la Argentina unida hay que superar la polarización dialéctica y configurar una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo», sostuvo durante su discurso, en uno de los pasajes de mayor contenido político de la jornada.

Antes de su intervención, León XIV escuchó los testimonios de cinco representantes de distintos sectores laborales: un emprendedor y consultor, una delegada sindical de Avellaneda, una recicladora de La Plata que preside una cooperativa, una referente de la comunidad Ava Guaraní de Salta y una docente de Paraná.

A partir de esas experiencias, el Papa puso el foco en el desempleo y sus consecuencias sociales. «El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece», afirmó. También advirtió que privar a una persona de trabajo significa herir su dignidad, limitar su capacidad de contribuir a la sociedad y empujarla hacia la exclusión.

En ese sentido, reclamó que el acceso al empleo para todos continúe siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos. Además, reconoció el aporte de los movimientos populares, la economía informal y los trabajadores que desarrollan actividades por fuera del sistema registrado.

Críticas a la concentración económica y a la tecnología

Otro de los ejes del mensaje estuvo dirigido a las relaciones de poder dentro del mundo laboral. León XIV cuestionó los modelos económicos en los que unos pocos concentran el dominio y los trabajadores son valorados exclusivamente por su productividad.

También advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización cuando avanzan sin criterios éticos. «La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano», señaló.

El Pontífice retomó además uno de los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia: «La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía». En ese marco, recordó las enseñanzas del papa Francisco y cuestionó la avaricia como una conducta que deteriora las relaciones sociales.

León XIV también reivindicó el papel de los empresarios en la generación de empleo, pero sostuvo que la rentabilidad no puede convertirse en el único criterio para medir el éxito de una compañía.

A los sindicatos les reconoció su función en la defensa de los derechos laborales, aunque les pidió ampliar su mirada hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

Finalmente, retomó las enseñanzas de Juan Pablo II para definir el trabajo como una forma de participación en la obra creadora de Dios y como una herramienta para construir la realidad social mediante el aporte colectivo.

El encuentro formó parte de la agenda institucional del segundo día de su visita a la Argentina. Tras la actividad en la UCA, el Pontífice tenía previsto reunirse con representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, participar de las vísperas en la Catedral Metropolitana y compartir una cena con los obispos.