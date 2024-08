El hermano de Loan defendió las transferencias millonarias: ‘La plata se usó para la causa’

Por Alejo Pombo

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes, habló sobre las recientes polémicas en torno a las millonarias transferencias que se realizaron a su cuenta de Mercado Pago.

En una entrevista, Mariano Peña, explicó que los $48 millones que recibieron fueron fruto de la colaboración de personas que apoyan la búsqueda de su hermano y que se utilizaron para la causa de Loan.

En un primer momento, las transacciones levantaron sospechas, pero Mariano fue claro al respecto: “La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan». Además, aseguró que no tiene problemas en que le revisen su billetera virtual porque “no tiene nada que ocultar”.

El hermano del niño desaparecido también adelantó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo, quien lleva adelante la investigación del caso. «Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar», reiteró Mariano, buscando despejar cualquier tipo de dudas sobre el destino de los fondos.

Mariano Peña manifestó que tiene una hipótesis sobre lo que le pudo haber pasado a su hermano de 5 años, aunque prefirió no revelarla públicamente en este momento. «Todo lo que quieran saber se los voy a decir», afirmó, demostrando su disposición a colaborar con la investigación.

En relación a los detenidos por el caso, Mariano expresó: «Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no», dejando entrever que mantiene ciertas reservas respecto a algunos familiares. Asimismo, aseguró: «No creo que le den la libertad a los detenidos».

El testimonio de Mariano se suma al de sus padres, María Noguera y José Peña, quienes también declararon ante la jueza Penzo. Se espera que en las próximas horas continúen las declaraciones de otros familiares cercanos.