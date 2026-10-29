El caso del barrio República suma nuevos interrogantes

La Fiscalía de Género Nº 2 informó que los resultados preliminares de la necropsia del cuerpo hallado en el barrio República indican que la muerte no habría sido natural. La identidad aún no fue confirmada y se esperan estudios complementarios para determinar si los restos pertenecen a Claudia Rodríguez, desaparecida desde el 3 de octubre.

Los resultados preliminares de la necropsia de los restos humanos hallados en el barrio República, en la ciudad de San Luis, indican que la muerte no se habría producido por causas naturales. Así lo informó este miércoles la Fiscalía de Género Nº 2, que aguarda estudios periciales complementarios para determinar las circunstancias del fallecimiento.

La identidad de la persona fallecida todavía no fue confirmada oficialmente. La investigación podría estar vinculada con la desaparición de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, quien fue vista por última vez el 3 de octubre. Sin embargo, la Justicia aún necesita resultados científicos para establecer si los restos corresponden a la mujer.

El tatuaje que reconoció la hermana de Claudia

Noelia Verón, hermana de Rodríguez, reconoció entre los restos un tatuaje con el diseño de un árbol de la vida, ubicado en la zona abdominal. La coincidencia reforzó sus sospechas, aunque solicitó una prueba de ADN para confirmar la identidad de manera fehaciente.

La búsqueda de Claudia había comenzado formalmente después de que su hermana presentara una denuncia por averiguación de paradero el 19 de octubre.

Pese al reconocimiento del tatuaje, las autoridades mantienen abierta la identificación y aguardan los resultados de las pericias médico-científicas antes de establecer una conclusión definitiva.

Cómo encontraron los restos en el barrio República

El hallazgo se produjo el sábado 24 de octubre, luego de que un vecino alertara a la Policía por la presencia de un perro que llevaba lo que parecía ser una extremidad humana.

A partir de ese aviso, los efectivos iniciaron un operativo en la zona. Más tarde encontraron restos humanos en una vivienda y otras partes del cuerpo en un descampado del barrio República.

La Fiscalía intervino en el lugar y dispuso las diligencias correspondientes. Tras realizar la necropsia, se remitieron muestras a distintos laboratorios para efectuar análisis complementarios.

La investigación continúa

Los resultados preliminares orientan la investigación hacia una muerte que no habría ocurrido por causas naturales, pero todavía no permiten establecer de manera concluyente cómo se produjo el fallecimiento ni confirmar la identidad de la persona.

El Ministerio Público Fiscal resolvió no difundir más detalles por el momento, con el objetivo de preservar a la víctima y a sus familiares y evitar que la divulgación de información comprometa el avance de la causa.

La investigación continúa a la espera de los resultados periciales que permitan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existe una relación con la desaparición de Claudia Rodríguez.