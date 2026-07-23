Diputados aprobó la Semana de Concientización sobre Consumos Problemáticos

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por unanimidad la creación de una Semana Provincial de Prevención y Concientización sobre Adicciones. El proyecto generó un fuerte cruce político entre oficialismo y oposición durante el debate.

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles por unanimidad la media sanción de un proyecto que crea la Semana Provincial de Prevención, Concientización y Sensibilización sobre Adicciones y Consumos Problemáticos, que se desarrollará cada año entre el 25 y el 31 de agosto.

La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Miriam Serra, busca establecer una semana destinada a promover campañas de prevención, espacios de información y actividades de acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

Aunque el proyecto contaba con despacho unánime y fue aprobado sin votos en contra, el tratamiento derivó en un extenso intercambio político entre legisladores del oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre las políticas implementadas para abordar la problemática.

La propuesta establece que el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA), dependiente del Ministerio de Salud provincial, será la autoridad encargada de coordinar las actividades.

Entre sus funciones estarán la organización de campañas de difusión, charlas, talleres y jornadas de concientización junto a organismos públicos, instituciones educativas, organizaciones sociales y la comunidad.

Además, el proyecto incorpora la Semana de Concientización al Calendario Escolar Provincial, con el objetivo de promover acciones preventivas dentro de las escuelas e invita a los municipios a adherir a la iniciativa.

Como parte de las actividades previstas, se contempla la iluminación con color azul de edificios públicos y espacios institucionales, además del uso del Lazo Azul como símbolo de prevención y acompañamiento.

El cierre de la semana será el 31 de agosto, en coincidencia con el Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis.

Durante el debate, la diputada opositora María José Zanglá acompañó la iniciativa, aunque cuestionó que una semana de actividades resulte insuficiente frente a la dimensión del problema.

La legisladora señaló que existe una subejecución de fondos destinados a combatir los consumos problemáticos durante 2025 y cuestionó el funcionamiento de los organismos provinciales vinculados a la prevención de adicciones.

También criticó la situación del centro de deshabituación al consumo ubicado en La Toma, cuya construcción, según afirmó, había alcanzado un importante grado de avance durante la gestión anterior y aún no se encuentra operativo.

Desde el oficialismo, la diputada Eugenia Gallardo defendió las políticas de la actual gestión y afirmó que el Gobierno provincial trabaja desde el inicio de la administración en la problemática.

Gallardo destacó convenios con la Sedronar y Gendarmería Nacional y aseguró que la obra del centro de La Toma fue retomada con fondos provinciales luego de dificultades vinculadas al financiamiento nacional.

Por su parte, la legisladora Silvia Sosa Araujo cuestionó que el proyecto no contemple una partida presupuestaria específica y sostuvo que, sin recursos asignados, la iniciativa podría quedar limitada a una declaración de intención.

El debate también incluyó críticas entre los distintos bloques. El senador electo Víctor Moriñigo cuestionó a la oposición por, según expresó, buscar responsabilidades en lugar de aportar soluciones, y defendió las acciones desarrolladas por el Gobierno provincial.

Luego de casi una hora y media de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por unanimidad. El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo para su revisión correspondiente.