Dos mujeres desaparecidas y una investigación que conmociona a San Luis

Los casos de Gabriela Centeno y Claudia Andrea Rodríguez sacudieron a San Luis durante octubre. Centeno fue hallada enterrada y su pareja está imputada por femicidio. En el segundo caso, la familia cree que los restos encontrados podrían pertenecer a Rodríguez, pero la Justicia aún aguardaba la confirmación pericial de identidad.

Los casos de Gabriela Vanesa Centeno, de 42 años, y Claudia Andrea Rodríguez, de 37, conmocionan a la ciudad de San Luis y ponen el foco en la violencia de género y las dificultades para detectar situaciones de riesgo. Ambas mujeres desaparecieron en octubre y sus casos quedaron vinculados al barrio República, en el oeste de la capital provincial.

Centeno fue encontrada muerta el 13 de octubre, enterrada en una fosa cerca de la vivienda que compartía con su pareja, Raúl Agustín Bullones Soria. El hombre fue detenido en Mendoza, imputado por femicidio y quedó en prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el cuerpo presentaba signos de violencia y había sido desmembrado. El hallazgo se produjo después de que un perro escarbara en el terreno y dejara expuestos restos humanos.

El segundo caso es el de Claudia Andrea Rodríguez, madre de un adolescente, quien fue vista por última vez el 3 de octubre. La mujer había denunciado por violencia de género a una expareja, según las informaciones difundidas sobre el caso.

El sábado 24 de octubre, un vecino alertó a la Policía después de observar a un perro que llevaba lo que parecía ser una extremidad humana. Los efectivos encontraron restos en una vivienda y en un descampado de la zona oeste de San Luis.

La familia de Rodríguez reconoció un tatuaje que podría corresponderle y pidió una prueba de ADN. Sin embargo, al 26 de octubre, la Fiscalía todavía no había confirmado oficialmente la identidad de la persona fallecida ni determinado las circunstancias de su muerte.

La coincidencia geográfica y la cercanía temporal entre ambos casos generaron conmoción entre los vecinos y reabrieron interrogantes sobre la respuesta institucional ante las denuncias de violencia. En el caso de Rodríguez, las circunstancias de su desaparición y el antecedente de la denuncia deberán ser analizados en el marco de la investigación.

Los dos episodios también ponen en primer plano la importancia de atender las señales de violencia y de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para las mujeres en situación de riesgo. Mientras la causa por el femicidio de Centeno avanza con un imputado detenido, los investigadores continúan las pericias para esclarecer el segundo hallazgo.