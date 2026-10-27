Crimen de Renato Fuentes: Lescano irá a juicio por el asalto

La Justicia de San Luis elevó a juicio la causa contra Julio Daniel Lescano por el robo armado en el que murió el oficial Renato Fuentes, en Cortaderas. La Fiscalía pidió prisión perpetua, presentó pruebas que la defensa cuestionó y el juez prorrogó por 90 días la prisión preventiva del acusado.

La Justicia de San Luis elevó a juicio la causa contra Julio Daniel Lescano, acusado de participar en el robo armado que terminó con el asesinato del oficial principal Renato Mauricio Fuentes, ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en Cortaderas. La Fiscalía pidió prisión perpetua y el juez Jorge Osvaldo Pinto prorrogó por 90 días la prisión preventiva del imputado.

La resolución se tomó durante una audiencia de control de acusación ante el Juzgado de Garantía N.º 2 de la Tercera Circunscripción Judicial. Tras analizar los planteos de las partes, el magistrado dio por concluida la investigación penal preparatoria y admitió las pruebas ofrecidas para el debate oral.

Según la acusación fiscal, Lescano ingresó a una vivienda del loteo El Prado junto con Dolores Mauro Villegas Vieyra. Ambos habrían reducido a una mujer y a su hijo, a quienes amenazaron y ataron mientras sustraían armas, municiones, teléfonos celulares, un anillo de oro, dos millones de pesos y 3.000 dólares.

Cuando los asaltantes intentaban escapar, llegó la Policía. Fuentes sorprendió a Villegas Vieyra dentro de la vivienda y le ordenó que se arrojara al suelo. El hombre huyó por una puerta trasera y abrió fuego, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en el exterior.

La Fiscalía sostiene que Lescano también disparó contra el subcomisario Abel Caro, mientras su presunto cómplice intercambiaba disparos con Fuentes. El oficial recibió tres impactos de bala que comprometieron órganos vitales y le provocaron una hemorragia mortal.

Villegas Vieyra resultó herido durante el enfrentamiento y murió al día siguiente en el Hospital Madre Catalina Rodríguez. Lescano, en tanto, fue detenido el 22 de septiembre de 2024 durante un control policial en La Punilla, cerca del límite entre San Luis y Córdoba.

Las pruebas y el planteo de la defensa

Entre los elementos que la Fiscalía presentó para sostener la acusación figuran imágenes recuperadas de una cámara de seguridad, prendas secuestradas con rastros de deflagración de pólvora, precintos similares a los utilizados para inmovilizar a una de las víctimas, una pericia antropométrica y testimonios.

También se incorporó un dermotest que detectó rastros de pólvora en la mano derecha del acusado. La Fiscalía mencionó, además, que Villegas Vieyra habría identificado a su acompañante por el apodo de “Ringo”, que los investigadores relacionan con Lescano.

La defensa cuestionó la solidez de esas pruebas. Señaló que no se encontró el arma que se atribuye al imputado, objetó el dermotest porque se realizó más de 48 horas después del hecho y planteó inconsistencias entre las prendas secuestradas y las imágenes de seguridad.

La abogada también sostuvo que la secuencia de los disparos no demuestra por sí sola la participación de Lescano en el homicidio y cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal le atribuye la coautoría de un robo calificado por el uso de arma de fuego y de un homicidio doblemente agravado: por haber sido cometido para procurar la impunidad de otro delito y por la condición policial de la víctima, que se encontraba en ejercicio de sus funciones. Por esos cargos, solicitó la pena de prisión perpetua. La querella adhirió al pedido.

Prisión preventiva por otros 90 días

En la misma audiencia, Pinto dispuso que Lescano continúe detenido durante otros 90 días en el Complejo Penitenciario N.º 2, en Pampa de las Salinas.

El fiscal Marcelo Saldaño había solicitado una prórroga de 120 días al argumentar que persisten los riesgos procesales. Entre sus fundamentos mencionó la falta de domicilio y trabajo fijo del acusado en Cortaderas, su detención cerca del límite provincial y el hecho de que llevaba un documento con su fotografía, pero a nombre de otra persona.

La querella respaldó el planteo fiscal, mientras que la defensa no se opuso a que continuara detenido, aunque pidió limitar la extensión a 90 días. El juez aceptó ese plazo.

Con la investigación preparatoria concluida y las pruebas admitidas, la causa fue remitida a la Cámara de Apelaciones, que deberá establecer la fecha del juicio oral. Lescano llegará a esa instancia como acusado, mientras la Fiscalía buscará demostrar su responsabilidad penal ante el tribunal.