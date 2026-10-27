Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos desde Misiones

Flávio Bolsonaro habría cruzado a la Argentina y tendría previsto viajar a Estados Unidos en un avión privado desde Puerto Iguazú. La versión surge después de que denunciara una orden judicial que le exige entregar sus pasaportes y le prohíbe salir de Brasil. Por ahora, no se confirmó que el vuelo se haya concretado.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y tendría previsto viajar a Estados Unidos desde Puerto Iguazú, Misiones, en un vuelo privado programado para las 2 de la madrugada de este martes. La versión se conoció un día después de que el legislador denunciara que la Justicia brasileña le prohibió salir del país y le ordenó entregar sus pasaportes.

Según la información difundida sobre el posible traslado, Bolsonaro habría cruzado la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, abordaría un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

La compañía habría iniciado los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación independiente de que el senador haya abordado la aeronave ni de que el vuelo se haya concretado.

El lunes, Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron al salir de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. Según su relato, le comunicaron una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, sostuvo el senador en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con información publicada por medios brasileños, la medida judicial estaría relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero vinculada al abogado Willer Tomaz, quien también es objeto de pesquisas por movimientos financieros relacionados con el sector de las apuestas. Bolsonaro niega haber cometido irregularidades.

El senador también enfrenta otra investigación por posibles irregularidades financieras relacionadas con la financiación de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Ninguna de estas pesquisas implica, por sí sola, una condena.

La controversia se produce después de la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, en la que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Bolsonaro.

El senador cuestionó el resultado electoral y anunció que organizará la oposición al próximo gobierno. También anticipó que buscará impugnar los comicios, al sostener que la extensión del horario de votación perjudicó sus posibilidades.