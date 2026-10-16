Dos imputados de la causa Molino Fénix buscan revertir decisiones judiciales

El Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial deberá resolver dos nuevos recursos presentados por las defensas de Cristian Hedel Becher Domingo y Anabela Lucero, imputados en la causa por presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix. Ambos planteos buscan modificar decisiones adoptadas durante la investigación y quedaron a consideración del Tribunal N.º 3.

La audiencia se realizó este jueves con la participación de las defensas, el Ministerio Público Fiscal y la querella. El tribunal, integrado por María Monserrath Bocca, Cintia Martín y Marcelo Bustamante Marone, informó que dará a conocer su decisión dentro del plazo previsto por el artículo 286 del Código Procesal Penal.

El planteo de Cristian Hedel Becher Domingo

El abogado Pascual Celdrán solicitó que se revoque la resolución mediante la cual se tuvieron por formulados cargos contra Becher como presunto partícipe necesario de asociación ilícita y administración fraudulenta.

La defensa cuestionó que estén acreditados los elementos de los delitos atribuidos. En particular, sostuvo que la Fiscalía no individualizó de manera suficiente los hechos delictivos que habrían cometido los integrantes de la presunta organización.

También rechazó que exista un perjuicio económico que permita sostener la imputación por administración fraudulenta. Además, argumentó que la resolución cuestionada habría afectado el derecho de defensa y el principio de igualdad ante la ley.

Becher fue incorporado a la investigación durante una ampliación de la causa. En septiembre, la Justicia dispuso que permaneciera bajo prisión preventiva durante dos meses, medida que luego fue confirmada por el Colegio de Jueces.

Anabela Lucero insiste en apartar al Juzgado de Garantía N.º 4

El segundo recurso fue presentado por Ariel Cabello, abogado de Anabela Lucero, quien volvió a cuestionar la intervención del Juzgado de Garantía N.º 4 y pidió que se revoque el rechazo previo a su planteo de incompetencia.

La defensa sostuvo que, por las fechas en las que habrían ocurrido los hechos investigados y las normas que correspondería aplicar, el expediente debería tramitar ante el Juzgado de Garantía N.º 1. También afirmó que la intervención del magistrado actual habría provocado perjuicios a su representada.

Lucero está imputada en la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Complejo Molino Fénix y cumple prisión preventiva, cuya continuidad ya fue revisada y confirmada en instancias anteriores.

La Fiscalía y la querella rechazaron los planteos

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por José Olguín y Marcelo Palacio Fernández, y la querella, a cargo de Flavio Ávila, se opusieron a ambos recursos.

Las partes defendieron la evidencia incorporada al expediente y la validez de las decisiones adoptadas por el Juzgado de Garantía N.º 4.

Ahora, el Tribunal N.º 3 deberá determinar si mantiene las resoluciones cuestionadas o si hace lugar, total o parcialmente, a alguno de los pedidos de las defensas. La decisión no resolverá necesariamente el fondo de la causa, pero podría modificar aspectos relevantes del proceso que investiga presuntas irregularidades en la administración del Molino Fénix.