Gendarmería no pudo confirmar que los audios sean de Spagnuolo

Gendarmería detectó indicios de cortes y regrabaciones en los audios atribuidos al exdirector de ANDIS, pero no pudo confirmar que la voz sea de Diego Spagnuolo. Cinco peritos de la Fiscalía cuestionaron el procedimiento y la defensa prepara un planteo para excluir las grabaciones de la causa.

La Gendarmería Nacional no pudo determinar si la voz de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo corresponde efectivamente al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El informe final, presentado este jueves 12 de noviembre ante la Justicia, detectó indicios de posibles cortes y regrabaciones en los archivos, pero no logró establecer su autenticidad ni descartar de manera concluyente una eventual manipulación con inteligencia artificial.

El estudio fue realizado por especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses y examinó 58 archivos incorporados a la causa. De ese total, 43 fueron considerados inicialmente no aptos por su duración, mientras que 14 reunieron las condiciones necesarias para avanzar en las etapas posteriores del análisis.

Entre las anomalías detectadas aparecen discontinuidades abruptas en las ondas sonoras y cambios repentinos en los ruidos de fondo. Los peritos también identificaron características compatibles con una denominada transferencia acústica, un procedimiento que consiste en reproducir una grabación mediante un parlante y volver a registrarla con otro dispositivo.

Estas irregularidades impidieron realizar el cotejo entre las voces de las grabaciones y una muestra indubitable de Spagnuolo. Según los especialistas, el programa utilizado para la identificación de hablantes no estaba calibrado para procesar archivos sometidos a ese tipo de reproducción y captura.

Respecto de una posible intervención de inteligencia artificial, el informe identificó características propias del habla humana, como variaciones de entonación, pausas y respiraciones. Sin embargo, aclaró que Gendarmería no cuenta con herramientas forenses validadas para descartar definitivamente el uso de tecnologías de clonación de voz o deepfakes.

La disidencia de los peritos de la Fiscalía

Las conclusiones generaron diferencias entre los especialistas que participaron del procedimiento. Cinco peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que intervinieron por pedido de la fiscalía, firmaron en disidencia y cuestionaron que se haya descartado la posibilidad de comparar las voces.

Según su postura, existían métodos de análisis perceptual y semiautomático que podían utilizarse pese a las limitaciones del programa empleado por Gendarmería. También señalaron inconsistencias en los criterios técnicos aplicados durante el estudio.

Uno de los principales cuestionamientos fue que inicialmente se había considerado apto uno de los audios más importantes para realizar el cotejo, pero dos semanas después se modificó ese criterio y se canceló la comparación. Los especialistas de la fiscalía sostuvieron que el análisis podía continuar mediante otras herramientas disponibles en sus laboratorios.

Qué puede pasar ahora con la causa ANDIS

El resultado representa un elemento que la defensa de Spagnuolo buscará utilizar para cuestionar la investigación. El exfuncionario sostiene que las grabaciones son falsas y sus abogados preparan un planteo para solicitar que sean excluidas como prueba.

La estrategia también apunta a cuestionar la validez de los primeros allanamientos realizados en el expediente y fortalecer un eventual pedido de sobreseimiento.

Del otro lado, el fiscal federal Franco Picardi sostiene que los audios no fueron utilizados como fundamento para construir las imputaciones, ya que la investigación cuenta con documentación y elementos informáticos independientes.

La fiscalía considera que el cotejo de voces todavía puede realizarse mediante otros procedimientos y analiza proponer que esa parte del estudio sea repetida.

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo. Por ahora, el informe no determina que los audios sean falsos ni confirma que pertenezcan a Spagnuolo. La discusión sobre su autenticidad y su valor como prueba continuará en el ámbito judicial.