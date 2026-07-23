Rechazaron la prisión domiciliaria para el exministro Sergio Freixes

La jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de San Luis rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por Sergio Freixes. El exministro había argumentado razones humanitarias por la salud de su esposa, pero la Justicia consideró que no se cumplían los requisitos legales.

La Justicia Federal de San Luis rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el exministro Sergio Freixes, quien cumple una condena de seis años de prisión por la causa conocida como la “renuncia anticipada de jueces”. La jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de San Luis, María Paula Marisi, consideró que no se acreditaron las condiciones excepcionales que exige la ley para reemplazar el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.

Freixes había solicitado en marzo acceder al beneficio por “razones humanitarias”, principalmente por su rol como cuidador de su esposa, Viviana Beatriz Moreyra, quien presenta distintos problemas de salud.

La defensa también había argumentado que habían pasado más de veinte años desde los hechos por los que fue condenado y que la permanencia en una unidad carcelaria resultaba desproporcionada.

Para tomar la decisión, la magistrada analizó los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense de San Luis y el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los estudios confirmaron que Moreyra padece artritis reumatoidea, limitaciones funcionales y afectaciones emocionales vinculadas a su estado físico y a la privación de libertad de su esposo.

Sin embargo, los especialistas indicaron que al momento de las evaluaciones se encontraba compensada desde el punto de vista clínico y con sus capacidades mentales preservadas.

Además, señalaron que otras patologías mencionadas por la defensa no pudieron ser comprobadas debido a la falta de documentación médica suficiente.

Otro elemento considerado fue el informe socioambiental realizado en el entorno familiar. Según ese relevamiento, la asistencia principal de Moreyra está actualmente a cargo de su hija Diamela Freixes, intendenta de Nueva Galia, con colaboración ocasional de su hijo Francis Freixes.

El informe también destacó que la familia cuenta con una red de apoyo y que la vivienda reúne condiciones adecuadas.

La jueza sostuvo que no quedó demostrado que Sergio Freixes sea la única persona capaz de brindar la asistencia que necesita su esposa.

En ese sentido, rechazó los argumentos de la defensa sobre las limitaciones del hijo del matrimonio, quien cuenta con una condena por homicidio culposo y una inhabilitación especial para conducir vehículos.

La magistrada consideró que esa restricción no le impide colaborar con el cuidado de su madre. También señaló que el cargo de intendenta que ocupa Diamela Freixes no representa un impedimento para cumplir con esas tareas de asistencia.

En la resolución, Marisi recordó que la prisión domiciliaria es una medida excepcional y que solo corresponde cuando se verifican los supuestos establecidos por la normativa vigente.

La jueza concluyó que Moreyra cuenta con cobertura médica, ingresos propios y acompañamiento familiar, por lo que no existe una situación de abandono o vulnerabilidad que justifique otorgar el beneficio.

“No se acredita que el señor Sergio Gustavo Freixes constituya la única persona capaz de brindar asistencia a la señora Moreyra ni que la negativa a conceder la modalidad domiciliaria implique una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales de ésta”, señaló la resolución.

Con estos fundamentos, el Tribunal Oral Federal de San Luis confirmó que Freixes continuará cumpliendo su condena en prisión.