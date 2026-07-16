Disturbios en San Luis tras los festejos por Argentina

Los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en San Luis y Villa Mercedes. Hubo peleas, lanzamiento de objetos, daños materiales e intervención policial para controlar los disturbios.

Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en San Luis y Villa Mercedes, donde se registraron enfrentamientos, daños materiales y la intervención de la Policía para controlar disturbios en espacios públicos.

Luego del triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra, miles de hinchas salieron a las calles de la provincia para celebrar el pase de la Albiceleste a la definición del torneo. Los principales puntos de concentración fueron Plaza Pringles, en la capital puntana, y Plaza Pedernera, en Villa Mercedes.

En la ciudad de San Luis, la celebración comenzó con una masiva presencia de familias y simpatizantes en el centro. Sin embargo, durante la noche un grupo de personas protagonizó una pelea generalizada que derivó en enfrentamientos con efectivos policiales.

Según testigos, varios individuos arrojaron objetos contra los agentes que se encontraban frente a la Catedral de San Luis. Entre los elementos lanzados habrían estado sillas pertenecientes a un comercio gastronómico ubicado en la zona de la peatonal Rivadavia.

La intervención policial permitió dispersar a los involucrados y recuperar el control del lugar. Hasta el momento, no se informaron oficialmente mayores detalles sobre personas detenidas o heridas en ese episodio.

En Villa Mercedes también se registraron disturbios durante la concentración de hinchas en Plaza Pedernera. De acuerdo con la información difundida, un comercio sufrió daños materiales como consecuencia de los enfrentamientos.

La Policía debió intervenir para separar a los grupos involucrados y normalizar la situación en el espacio público.

El contexto de los incidentes estuvo marcado por una jornada de alta convocatoria en toda la provincia, luego de una victoria considerada histórica por los hinchas argentinos por tratarse de una semifinal mundialista ante Inglaterra.

Los festejos habían comenzado de manera pacífica en distintos puntos de San Luis, con caravanas de vehículos, banderas argentinas y concentraciones multitudinarias que celebraron el regreso de la Selección a una final del mundo.

Los hechos de violencia registrados durante la madrugada generaron preocupación por el contraste entre la celebración deportiva y los episodios protagonizados por grupos reducidos que alteraron el normal desarrollo de los festejos.

La investigación y las actuaciones policiales buscarán determinar responsabilidades por los daños y agresiones registrados durante los disturbios.

Para la actualización de esta nota se consultaron reportes periodísticos publicados tras los festejos, información sobre los incidentes registrados en San Luis y Villa Mercedes, y antecedentes de las celebraciones masivas posteriores al triunfo argentino frente a Inglaterra.