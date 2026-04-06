Diputado puntano pide revisar las causas del ASPO: Florencia Morales en el centro del debate

El diputado nacional Carlos Almena presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional informe el estado de todas las causas abiertas durante la pandemia por el artículo 205 del Código Penal, que sancionaba la violación del ASPO.

El diputado nacional por San Luis Carlos Almena presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia, requiera a todos los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires información completa sobre las causas abiertas durante la pandemia por el artículo 205 del Código Penal, la figura con la que se sancionó la violación del ASPO entre 2020 y 2023.

El proyecto pide saber cuántas personas fueron imputadas, procesadas o condenadas, qué pasó con las causas que se archivaron o prescribieron, y si hubo denuncias contra fuerzas de seguridad vinculadas a estos procedimientos y cómo evolucionaron. En sus fundamentos, Almena apunta directamente a San Luis como una de las provincias con las restricciones más severas del país —cierre de accesos, circulación por terminación de DNI, controles estrictos— y menciona dos casos que generaron repercusión nacional.

El primero es el de Florencia Magalí Morales, detenida el 5 de abril de 2020 en Santa Rosa del Conlara por presuntamente violar la cuarentena y encontrada muerta horas después en la comisaría, con cuatro policías hoy imputados por torturas seguidas de muerte. El segundo es el de Franco Gastón Maranguello, un adolescente de 16 años demorado por una infracción sanitaria en Villa Mercedes que también apareció sin vida en una dependencia policial. El proyecto deberá ser tratado en comisión antes de avanzar al recinto.