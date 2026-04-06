Tres muertos en el temporal de Tucumán: un nene electrocutado y una pareja que volvía de un casamiento

El temporal en Tucumán dejó tres muertos: un nene de 12 años electrocutado en una calle inundada y una pareja que volvía de un casamiento y quedó atrapada en su auto en un canal. Con más de 210 mm de lluvia, inundaciones y rutas cortadas, el sur de la provincia vivió una de sus noches más dramáticas.

Por Alejo Pombo

Un intenso temporal azotó este fin de semana la zona sur de la provincia de Tucumán, dejando tres muertos, inundaciones, crecidas de ríos, caída de árboles y rutas cortadas. Las víctimas son un niño de 12 años que murió electrocutado mientras jugaba en una calle anegada y una pareja que quedó atrapada en su auto cuando regresaba de un casamiento.

Lisandro, el menor, jugaba en el agua acumulada por las inundaciones cuando entró en contacto con una corriente eléctrica proveniente de un poste de luz. «Lo tocó y se electrocutó. Lo vimos con toda la impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga y fue shockeante», relató un vecino que presenció el momento. Era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria.

La pareja hallada sin vida fue identificada como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, padres de dos hijos que no estaban con ellos. Los cuerpos fueron encontrados dentro de un Nissan Versa blanco volcado en un canal de riego del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9. La última comunicación que tuvieron con familiares fue alrededor de las 21 del sábado, cuando salían de una fiesta en Tafí Viejo y esperaban que amainara la tormenta para volver a casa. «Deberían haber vuelto a las 22. Jamás pasan la noche fuera de su casa», expresó una familiar.

Las precipitaciones superaron los 210 milímetros en localidades como Alpachiri y más de 100 mm en sectores del pedemonte y áreas montañosas. La crecida del río Chirimayo afectó las zonas cercanas a la ruta 65 y el puente Alpachiri. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que trabajan junto a las autoridades locales para atender las zonas más afectadas.

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