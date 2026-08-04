Despido y denuncias: una enfermera cuestionó la gestión sanitaria

Mariela Gallardo, enfermera del centro de salud de La Punilla, denunció presunto abuso de poder, hostigamiento y persecución laboral y apuntó contra autoridades del Ministerio de Salud de San Luis. Aseguró que fue desvinculada después de reclamar por deficiencias edilicias y falta de insumos, y afirmó que realizó presentaciones administrativas y judiciales.

Una enfermera que trabajaba en el centro de salud de La Punilla denunció presuntos episodios de persecución laboral, hostigamiento y abuso de poder dentro del sistema sanitario de San Luis. Mariela Gallardo apuntó contra la ministra de Salud, Teresa Nigra, y el responsable de Recursos Humanos, Jorge Aostri, y sostuvo que fue desvinculada luego de reclamar por las condiciones edilicias y la atención a los pacientes.

Según relató la trabajadora, el conflicto se inició después de su traslado desde el Hospital de Villa Mercedes hacia el centro de salud de La Punilla. Gallardo aseguró que comenzó a plantear deficiencias en el establecimiento y que, a partir de esos reclamos, sufrió situaciones de hostigamiento.

La enfermera afirmó que su desvinculación se concretó mediante un “decreto de inasistencia” y cuestionó la decisión al sostener que contaba con estabilidad laboral bajo el convenio colectivo.

“Acá puntualmente fue abuso de poder. No me podían sacar”, sostuvo Gallardo al reconstruir su situación laboral y recordar que ingresó al sistema sanitario provincial en 2019 y que trabajó durante la pandemia de coronavirus.

Reclamos por las condiciones del centro de salud

Uno de los principales ejes de sus cuestionamientos fueron las condiciones edilicias y la falta de elementos básicos para prestar atención sanitaria.

“Ni siquiera un lavamanos hay, por pedir mejoras en un centro de salud te cuesta el puesto”, afirmó la profesional.

Gallardo sostuvo además que distintos funcionarios estaban al tanto de las presuntas irregularidades, pero que no se tomaron medidas para solucionarlas.

Entre los nombres que mencionó aparecen la funcionaria Stella Esnaola, Jorge Aostri y Arminda Mattar, a quienes acusó de conocer la situación que atravesaba el centro asistencial.

Las afirmaciones corresponden al testimonio de la enfermera y no implican, por sí mismas, una comprobación judicial de las acusaciones realizadas.

Denuncia por presunto hostigamiento

La profesional también relató episodios que, según su versión, excedieron el ámbito estrictamente laboral. Aseguró que fue fotografiada por compañeros y que sufrió una campaña de difamación en la localidad.

En ese contexto, señaló al médico Alberto Fernández como responsable de distintos episodios de presunto hostigamiento y afirmó que habría recibido amenazas vinculadas con su continuidad laboral.

“Este señor me amenaza y me dice que él hablaba con la ministra y a mí me sacaban”, relató Gallardo.

La enfermera sostuvo que intentó realizar una presentación ante la Justicia, pero que debió trasladarse hasta Villa Mercedes después de que la jueza de paz de la zona se negara, según su versión, a recibir la denuncia.

El conflicto llega a la Justicia

Gallardo espera que las presentaciones administrativas y judiciales permitan determinar si existieron irregularidades en su desvinculación y avanzar sobre las denuncias que realizó contra funcionarios y otros integrantes del sistema sanitario.

Su caso se suma a otros cuestionamientos públicos sobre la gestión de Salud provincial. En junio, por ejemplo, el gremio ATSA cuestionó a Nigra y Aostri por la desvinculación de una trabajadora del área sanitaria y denunció que la medida se había tomado sin contemplar su situación familiar.

A su vez, el Boletín Oficial de San Luis confirma que durante 2026 se emitieron distintos decretos vinculados con la situación laboral de trabajadores del Ministerio de Salud, aunque esos documentos no permiten establecer una relación directa con el caso de Gallardo.

La enfermera sostiene que su objetivo es que se investiguen los hechos que denunció y que se visibilicen las deficiencias que, según afirma, persisten en algunos centros de atención primaria del interior provincial.