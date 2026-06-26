Designación en el Policlínico genera fuerte controversia en Villa Mercedes

La designación de Analía Becerra en el Policlínico de Villa Mercedes generó controversia en San Luis. Asumirá un cargo fuera de escala en Desarrollo Social tras dejar su puesto en Dosep, en medio de cuestionamientos políticos.

La designación de Analía Becerra en el Policlínico de Villa Mercedes generó polémica en el ámbito político local, luego de confirmarse que asumirá funciones en el área de Desarrollo Social con un cargo fuera de escala a partir del 1° de julio.

Becerra, quien se desempeñaba como auditora de la obra social Dosep en Villa Mercedes, dejará ese puesto para incorporarse a la nueva función dentro de la estructura sanitaria provincial.

El nombramiento despertó cuestionamientos de distintos sectores, que lo interpretan como una decisión de carácter político en un contexto de reacomodamientos dentro de la administración pública.

La funcionaria designada es hermana de la diputada nacional libertaria Mónica Becerra, figura que previamente ocupó cargos provinciales en la órbita del oficialismo local antes de asumir su banca en el Congreso.

El caso reaviva las tensiones políticas en la provincia y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el gobierno de Claudio Poggi y sectores vinculados a La Libertad Avanza.

En ese marco, el episodio se suma a un clima de discusión política más amplio en el que distintas decisiones administrativas han sido interpretadas por opositores como parte de alineamientos y reconfiguraciones internas del poder provincial.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial que detalle los criterios de la designación ni las funciones específicas que cumplirá la nueva funcionaria en el Policlínico de Villa Mercedes.