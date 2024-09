Desde el Gobierno aseguran que el desempleo se estabilizó: «Hay una tendencia a contratar»

Por Alejo Pombo

Luego de que la tasa de desempleo en Argentina alcanzara el 7,7% en el primer trimestre del año, el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, afirmó que se ha logrado detener el incremento en la cifra de desocupados. Según el funcionario, este freno está vinculado a un repunte en las contrataciones del sector privado. «Es una noticia enorme», expresó Cordero, quien celebró los resultados obtenidos tras varias medidas impulsadas por el gobierno.

La cifra actual, que se incrementó desde el 5,7% registrado en el trimestre anterior y el 6,9% en el mismo período del año pasado, refleja una tendencia preocupante. «Aunque el salto de 6,9% a 7,7% no parece significativo para algunos, para nosotros lo es», señaló Cordero. «Hemos tenido periodos en los que el desempleo fue mayor, pero incluso una pequeña alza es motivo de preocupación. Lo importante es que ahora vemos una estabilización y hasta una tendencia a la baja en las cifras, lo cual está directamente relacionado con la reactivación en las contrataciones».

El secretario también destacó la importancia de la reciente Ley Bases, que incluye un capítulo clave de reforma laboral. Según Cordero, esta legislación ha generado un marco de mayor seguridad jurídica para la contratación, lo que ha motivado a las empresas a volver a emplear. «Las empresas se sienten más confiadas para contratar personal, y eso es fundamental para frenar el desempleo», explicó. Además, hizo hincapié en que los salarios en el sector formal están comenzando a recuperarse, aunque advirtió que esta mejora debe ser real y no solo nominal. «Si la inflación sigue quitando el poder adquisitivo, no sirve de nada. Lo que necesitamos es que los aumentos salariales no generen inflación, y eso es algo que estamos logrando», aseguró el funcionario.

Respecto a la reforma laboral, Cordero anticipó que la reglamentación de la misma se publicará esta semana. El funcionario señaló que en la redacción de la normativa se consideraron las opiniones de todos los sectores involucrados, incluidos los empleadores, trabajadores y sindicatos. «Las normas laborales tienen un impacto transversal, por lo que era esencial escuchar a todas las partes», afirmó.

En cuanto a las críticas de algunos sectores, que describieron la reforma como un «despido a la carta», Cordero fue contundente: «Eso no es cierto ni está cerca de serlo. Con la modificación de la ley de contrato de trabajo (Ley 20.144), lo que se ha hecho es eliminar factores que incrementaban la litigiosidad y paralizaban la producción y el empleo. La indemnización por despido sigue vigente, y desde esa base se ha establecido un régimen que permite al trabajador y al empleador, mediante la negociación de convenios colectivos, encontrar alternativas que beneficien a ambas partes».

El secretario subrayó que el nuevo sistema de desempleo permitirá que aquellos trabajadores que no deseen adherirse a un convenio colectivo específico puedan mantenerse bajo el régimen de indemnización establecido por ley. «Es un sistema flexible, donde las partes tienen el poder de decidir qué es lo mejor para ellas», concluyó.

El gobierno espera que estas medidas sigan contribuyendo a la estabilización del empleo en Argentina, especialmente en un contexto económico desafiante. Con la reforma laboral en marcha y las contrataciones en aumento, el ejecutivo confía en que se logrará contener el desempleo y fomentar la recuperación económica en los próximos meses.