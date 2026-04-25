De las grandes cadenas al almacén de la esquina: el giro silencioso del consumo argentino

El consumo masivo muestra un leve repunte del 1% interanual, pero con un cambio de fondo: los argentinos abandonan los grandes supermercados y prefieren el almacén de barrio para controlar el gasto.

El consumo masivo en Argentina comenzó a mostrar señales de recuperación, pero con un cambio de hábitos que redefine el mapa del comercio minorista: los consumidores abandonan los supermercados de grandes cadenas y migran hacia almacenes de barrio y autoservicios, con el objetivo de tener mayor control sobre su gasto. El diagnóstico es del director comercial de Nielsen para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, Damián Graziano.

«Esa tasa que empezaba a tender a cero hizo un pequeño rebote, básicamente traccionado por bebidas y alimentos», explicó. La novedad es que el repunte ya no se limita a golosinas o snacks sino que empieza a verse en alimentos básicos, lo que configura, según el especialista, «una canasta más consolidada.» Sin embargo, la recuperación es moderada: el indicador interanual se ubica apenas en el 1%, y desde Nielsen son «muy conservadores» porque las bases de comparación del año pasado son más altas.

El fenómeno más llamativo es el desplazamiento del canal de compras. «El bolsillo está muy apretado y busca controlar el gasto. Empieza a tener más visitas a tiendas más chicas. El almacén de barrio y el autoservicio están más atractivos», señaló Graziano. En abril, los supermercados siguen sin recuperar terreno, y la tendencia apunta a instalarse en el mediano y largo plazo.

Detrás del cambio hay una correlación que el especialista describe como «casi uno a uno»: el aumento de tarifas y gastos fijos —luz, gas, transporte— desplazó el dinero que antes se destinaba a productos. «Se pasa de un consumo aspiracional a uno funcional», sintetizó. El impacto también se percibe en la actividad comercial: en algunos rubros como perfumerías hay entre 600 y 700 tiendas menos a nivel nacional, en un contexto donde «no hay pesos, y eso se ve en el consumo.»