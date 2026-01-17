Industria en crisis: noviembre volvió a mostrar un fuerte retroceso

La industria volvió a mostrar señales de debilidad en noviembre, con una caída en el uso de la capacidad instalada que la ubicó en 57,7%. El nivel es inferior al del mismo mes del año anterior y confirma que el sector sigue entre los más golpeados de la economía. La menor demanda interna y el avance de las importaciones aparecen como factores clave.

Por Alejo Pombo

La actividad industrial atraviesa un escenario todavía complejo y noviembre volvió a reflejarlo con claridad. Según los últimos datos oficiales, el uso de la capacidad instalada en la industria cayó al 57,7%, el nivel más bajo desde marzo, cuando se había ubicado en 54,4%.

El registro también marca un fuerte retroceso en la comparación interanual, ya que en noviembre del año pasado la utilización había alcanzado el 62,3%. El dato confirma que la industria continúa siendo uno de los sectores más castigados, solo por detrás de la construcción.

Entre los rubros que lograron ubicarse por encima del promedio general se destacan la refinación del petróleo, con un elevado nivel de utilización del 86,5%, seguida por las industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%) y sustancias y productos químicos (57,8%).

En contraste, varios sectores muestran niveles de actividad muy por debajo del promedio. La edición e impresión alcanzó apenas el 50,6%, la industria automotriz el 46,3%, los productos del tabaco el 44,9%, caucho y plástico el 41,0%, la metalmecánica —excepto automotores— el 39,9% y los productos textiles apenas el 29,2%.

En la comparación interanual, la mayor incidencia negativa se observa en la metalmecánica, cuyo nivel de utilización cayó más de diez puntos respecto de noviembre del año pasado. Dentro de este segmento, la fabricación de aparatos de uso doméstico registró una baja cercana al 40%.

Desde el sector industrial vinculan la caída del nivel de actividad con una menor demanda en el mercado interno y con el mayor ingreso de productos importados, que presiona sobre la producción local.

La industria automotriz también mostró un fuerte retroceso, con un uso de la capacidad instalada del 46,3%, muy por debajo del 64,7% registrado un año atrás, en línea con una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.

En alimentos y bebidas, la utilización fue del 64,2%, inferior a la del año pasado, afectada principalmente por la caída en la elaboración de bebidas y la menor producción de carne vacuna. En ese sentido, el sector de bebidas sin alcohol registró una disminución interanual del 7,5% en el volumen de ventas, mientras que la producción de carne vacuna cayó 6,6%.

El panorama es aún más crítico en el sector textil, que operó en noviembre con apenas el 29,2% de su capacidad instalada. La baja se explica por el desplome en la producción de tejidos y de hilados de algodón, con caídas superiores al 40% en algunos casos.

También el sector de caucho y plástico mostró números negativos, con una utilización del 41,0%, afectada por la menor fabricación de manufacturas plásticas y neumáticos, cuya producción cayó más del 30% interanual.

PLACA 1

CRISIS EN LA INDUSTRIA

NOVIEMBRE

57,7% DE CAPACIDAD INSTALADA

PLACA 2

CRISIS EN LA INDUSTRIA

CAPACIDAD INSTALADA EN NOVIEMBRE (SUBAS)

Refinación de petróleo: 86,5%

Industrias metálicas básicas: 73,3%

Papel y cartón: 71,2%

PLACA 3

CRISIS EN LA INDUSTRIA

CAPACIDAD INSTALADA EN NOVIEMBRE (BAJAS)

Productos textiles: 29,2%

Metalmecánica: 39,9%

Automotriz: 46,3%