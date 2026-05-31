La investigación por ARSAT derivó en un impactante hallazgo

La detención del extitular de ARSAT y del ORSNA se produjo en el marco de una investigación que comenzó por el robo de equipamiento tecnológico. En allanamientos realizados en Buenos Aires y Mendoza secuestraron más de USD 2,3 millones, drogas sintéticas y dispositivos electrónicos que serán peritados por la Justicia.

Una investigación judicial que comenzó por el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT derivó en la detención de Facundo Leal, expresidente de la empresa estatal y extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Durante allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la Justicia secuestró más de USD 2,3 millones, dinero en distintas monedas extranjeras, drogas sintéticas y documentación considerada de interés para la causa.

El procedimiento principal se llevó a cabo en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. Allí, los investigadores encontraron más de USD 650.000 en efectivo, cerca de $2 millones y divisas de varios países, entre ellas euros, reales, pesos uruguayos, mexicanos y colombianos, además de chelines tanzanos.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, durante el operativo también fueron secuestrados casi 300 gramos de ketamina, cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis y una cantidad de cocaína cuya valuación y peso total continúan siendo peritados. Además, los agentes encontraron balanzas de precisión, bolsas de fraccionamiento y otros elementos que ahora son analizados por la Justicia.

Los allanamientos se extendieron a una propiedad ubicada en la provincia de Mendoza, donde se hallaron otros USD 1,7 millones. Con este procedimiento, el monto total del dinero secuestrado supera los USD 2,3 millones, cifra que se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación para determinar el origen de los fondos y sus posibles vínculos con actividades ilícitas.

La causa está a cargo del juez federal Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. De acuerdo con la investigación, el expediente tuvo origen en una denuncia por la sustracción de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT. Sin embargo, el análisis de pruebas recolectadas durante los primeros procedimientos permitió avanzar sobre nuevas hipótesis vinculadas a presuntas irregularidades administrativas y movimientos financieros sospechosos.

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia se realizaron entre 12 y 15 allanamientos en distintos puntos del país. Durante esos operativos fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, un iPad, pendrives, un reloj inteligente y abundante documentación que será sometida a peritajes en las próximas semanas.

Los investigadores buscan establecer si existe relación entre los elementos encontrados y posibles maniobras de corrupción, lavado de activos o desvío de recursos vinculados a organismos estatales. Por el momento, la causa se encuentra bajo secreto de sumario en varios de sus aspectos y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Leal desarrolló una extensa carrera dentro de la administración pública nacional. Entre 2022 y 2024 estuvo al frente de ARSAT y posteriormente fue designado presidente del ORSNA. Antes de ocupar esos cargos también desempeñó distintas funciones en organismos estatales vinculados a infraestructura, transporte y telecomunicaciones.

Tras los allanamientos, el exfuncionario quedó a disposición de la Justicia federal mientras avanzan las pericias sobre el material secuestrado y se profundiza la investigación para determinar el alcance de las presuntas maniobras detectadas.