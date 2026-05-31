Nueva preocupación para Scaloni a días del Mundial 2026: Paredes se lesionó y no jugará los amistosos

Leandro Paredes sufrió una distensión muscular en el isquiotibial derecho y quedó descartado para los amistosos ante Honduras e Islandia. Aunque la lesión encendió las alarmas en la Selección argentina, en su entorno confían en que llegará en condiciones al debut mundialista frente a Argelia.

La Selección argentina recibió una noticia que encendió las alarmas a poco más de dos semanas del debut en el Mundial 2026. Leandro Paredes sufrió una distensión muscular en el isquiotibial derecho y quedó descartado para los amistosos frente a Honduras e Islandia, los últimos compromisos de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo.

El mediocampista de Boca arrastraba molestias físicas desde los días previos al encuentro ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. A pesar de la incomodidad, decidió disputar los 90 minutos en la Bombonera, donde se lo vio en reiteradas ocasiones tomándose la parte posterior de la pierna derecha. Horas después, los estudios médicos confirmaron la lesión.

La dolencia obligará al volante a realizar un trabajo diferenciado durante los próximos días y lo marginará de los encuentros amistosos programados para el 6 de junio ante Honduras y el 9 de junio frente a Islandia, ambos en Estados Unidos. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá de cerca su evolución con la expectativa de que pueda recuperarse a tiempo para el estreno mundialista.

Tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, el propio Paredes reconoció que jugó condicionado físicamente. El futbolista priorizó estar presente en un partido clave para el equipo pese a las recomendaciones de preservarse debido a la proximidad de la cita mundialista.

Más allá de la preocupación inicial, en el entorno del jugador mantienen el optimismo. Los estudios descartaron una lesión de mayor gravedad y consideran que los tiempos de recuperación permitirían llegar en condiciones al debut de la Albiceleste.

La cuenta regresiva hacia el Mundial mantiene ahora la atención puesta sobre la evolución del volante. Argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia y Scaloni deberá presentar la lista definitiva apenas 24 horas antes de ese encuentro. Aunque hoy nadie imagina a Paredes fuera de la nómina, la lesión abrió un interrogante que será seguido de cerca por el cuerpo técnico en los próximos días.

La situación del mediocampista se suma a otras preocupaciones físicas dentro del plantel argentino, en una etapa decisiva de la preparación para la defensa del título mundial. Sin embargo, las primeras evaluaciones médicas permiten sostener el optimismo respecto de su presencia en el comienzo del torneo.