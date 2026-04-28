Conmoción por la muerte en Honduras de “Tato” Torres, promesa del pádel

El joven deportista Brayan “Tato” Torres, oriundo de Naschel, murió en Honduras tras un accidente de tránsito que conmocionó al Valle del Conlara.

La muerte de Brayan Alexis Torres generó un profundo dolor en el Valle del Conlara. El joven, conocido como “Tato”, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa, donde se encontraba desarrollando su carrera deportiva.

Torres, de 27 años, había viajado al país centroamericano para participar en un campeonato de pádel, disciplina en la que se destacaba a nivel internacional. También tenía un fuerte vínculo con el fútbol, deporte en el que dio sus primeros pasos en su localidad natal, Naschel.

Desde el Club Naschel Unidos lo despidieron con un emotivo mensaje, en el que destacaron su compromiso, respeto y pasión, además de su calidad humana dentro y fuera de la cancha. En la misma línea, el Club Atlético Concarán expresó su pesar y lo recordó como parte de su historia deportiva.

Medios locales señalaron que el joven había logrado importantes resultados en el circuito internacional de pádel, incluyendo títulos en México y el primer puesto en el ranking de Panamá. En 2025 se había radicado en Honduras para continuar su crecimiento profesional.

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en el anillo periférico de la capital hondureña, a la altura de la colonia Villas del Sol. Torres viajaba como acompañante en una camioneta que, por causas que aún se investigan, colisionó contra la parte trasera de un camión.

Como consecuencia del fuerte impacto, el joven falleció en el lugar.

En señal de duelo, la Municipalidad de Naschel dispuso la suspensión de actividades en el polideportivo local, mientras que la comunidad expresó su conmoción ante la pérdida de un deportista que representaba con orgullo a la región.

Las autoridades hondureñas continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.