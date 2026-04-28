Un cartel de la Autopista 25 de Mayo aplastó a un policía en Flores

Un policía de la Ciudad murió aplastado por un cartel señalizador que cayó desde la Autopista 25 de Mayo en Flores, luego de que un camión impactara una baranda de contención. El agente cumplía funciones frente a la comisaría comunal 7.

Un agente de la Policía de la Ciudad murió este lunes por la tarde tras ser aplastado por un cartel señalizador que cayó desde la Autopista 25 de Mayo, en el barrio porteño de Flores. El hecho ocurrió en la intersección de Membrillar y Recuero, donde se encuentra la comisaría comunal 7, y fue confirmado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la investigación, un camión impactó contra una baranda de contención de la autopista, lo que provocó la ruptura y el desplome del cartel desde la calzada hacia la calle, a unos 8 metros de altura. El agente se encontraba en ese punto cumpliendo funciones cuando fue alcanzado por el objeto.

El conductor del camión continuó su marcha tras el choque sin detenerse, pero fue interceptado por efectivos policiales a la altura de Boedo y quedó demorado para ser indagado sobre lo sucedido. El accidente generó un corte de tránsito en Membrillar al 800, que las autoridades mantuvieron activo mientras avanzaba el operativo.