Por Gabriel Rodríguez

La Cámara Penal Nº 1 de San Luis condenó hoy a José Eduardo Jiménez a la pena de 14 años de prisión, por encontrarlo culpable del delito de “homicidio calificado en grado de tentativa por mediar vínculo y violencia de género” contra su ex pareja Susana Quiroga, por un hecho sucedido en la localidad de Quines, en el norte provincial, el 1º de enero de 2018.

El imputado negó las acusaciones en su contra y su ex pareja ratificó que el hombre, un ex efectivo de la policía provincial, la había golpeado y arrojado a un canal situado en el paraje Los Quebrachos.

La abogada de la mujer, Karina Mantelli, solicitó en su alegato que la condena fuese ejemplificadora y que se aprenda a aplicar la Ley Micaela en todos los organismos para evitar estos hechos, refiriéndose concretamente a la policía de San Luis.

El fiscal de Cámara, Maximiliano Cassina, solicitó la pena de 14 años de prisión por considerar a Jimenez autor material de delito calificado, al existir una relación de pareja previa, es decir por el vínculo, y existir violencia de género en grado de tentativa.

El fiscal estimó que el condenado debió haber sido imputado por otro delito como el de privación ilegítima de la libertad.

El defensor de Jimenez, Oscar Vilchez, pidió la absolución de su cliente ya que durante el juicio no se mostró ningún elemento que haya demostrado la consumación del hecho en forma directa, sino únicamente palabras vertidas por la defensa de la «supuesta víctima», dijo.

Y enfatizó que «la señora Quiroga se cayó al canal sola cerca de la casa de su ex pareja, y no se ahogó por milagro, ya que nadie puede haber estado una hora dentro del agua que corre a una velocidad muy fuerte en un canal con una profundidad de dos metros y cinco de ancho. Su relato no tiene credibilidad».

El tribunal que condenó al ex policía estuvo integrado por la presidenta Silvia Inés Aizpeolea, y los vocales José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata.