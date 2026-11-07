Indignación en Guaycurú: sufrieron dos robos en seis meses

La institución deportiva volvió a ser blanco de la delincuencia en pleno centro de San Luis. Un hombre ingresó durante la mañana, robó pertenencias y provocó daños. Las cámaras registraron el episodio y el club pidió colaboración para identificar al responsable.

El Club Guaycurú de la ciudad de San Luis sufrió un nuevo robo este viernes 6 de noviembre por la mañana. Cerca de las 7:30, un hombre ingresó al predio ubicado sobre calle General Paz, entre Pringles y Belgrano, sustrajo pertenencias y provocó destrozos en distintos sectores de las instalaciones.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la institución, que difundió las imágenes en sus redes sociales para intentar identificar al responsable.

Desde el club manifestaron su preocupación e indignación porque se trata del segundo robo que sufren en los últimos seis meses. Según trascendió, durante el ingreso el hombre también dañó distintas aberturas del edificio.

«Una situación que genera profunda preocupación, indignación y tristeza en toda nuestra comunidad», expresaron desde la entidad.

A través de un comunicado, remarcaron además el esfuerzo de dirigentes, colaboradores, deportistas y familias que sostienen las actividades y mantienen en funcionamiento los distintos espacios del club.

Tras el hecho, las autoridades realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía y pusieron a disposición los registros de las cámaras de vigilancia para colaborar con la investigación.

La institución también solicitó la colaboración de los vecinos para aportar información que permita identificar al hombre que aparece en las grabaciones.

«Guaycurú es el esfuerzo de toda una comunidad. Cuidarlo también es responsabilidad de todos», concluyeron desde el club.