Colapinto mejoró en Bakú y quedó 11° en las prácticas

Franco Colapinto mejoró en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán y terminó 11°, después de haber sido 18° en la primera tanda. Pierre Gasly fue séptimo y George Russell dominó ambas sesiones. El argentino reconoció que todavía busca mayor consistencia con su Alpine.

Franco Colapinto mejoró considerablemente su rendimiento en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y terminó 11° este jueves en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino había sido 18° en la primera tanda, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, cerró el día en el séptimo lugar.

George Russell, con Mercedes, fue el más rápido en las dos sesiones. En la segunda práctica marcó 1m43s347 y quedó por delante de su compañero Kimi Antonelli y de Max Verstappen, de Red Bull.

Colapinto registró 1m45s479 y quedó a poco más de dos segundos del tiempo de Russell. El argentino logró mejorar sus sensaciones respecto de la primera tanda, en un circuito que presentó poco agarre y una importante evolución de la pista durante la jornada.

“No me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras”, reconoció Colapinto después de la actividad.

El piloto de Alpine también explicó que todavía necesita encontrar más rendimiento en los frenajes y las curvas para aprovechar todo el potencial de su monoplaza. Desde el equipo señalaron que la segunda sesión fue más representativa del ritmo del auto, con Gasly dentro de los diez primeros y Colapinto cerca de esa zona.

El circuito de Bakú, de 6,003 kilómetros, combina largas rectas con sectores estrechos y curvas de baja velocidad. Las condiciones de pista fueron uno de los factores que complicaron a los pilotos durante las primeras horas de actividad.

La jornada del jueves dejó a Mercedes como referencia, aunque Alpine consiguió avanzar durante la segunda sesión. Colapinto tendrá ahora una nueva oportunidad para ajustar el auto y buscar un lugar entre los diez primeros durante la clasificación.

La actividad continuará este viernes con la tercera práctica libre a las 5.30 de Argentina y la clasificación a las 9. El Gran Premio se disputará el sábado a las 8, en lugar del domingo, debido al Día del Recuerdo de Azerbaiyán, que se conmemora el 27 de septiembre.

La carrera tendrá 51 vueltas sobre el trazado urbano de Bakú. Será una nueva oportunidad para que Colapinto confirme la evolución mostrada en la segunda práctica y pueda pelear por avanzar en la clasificación.