Milei cerró su gira en Nueva York con una reunión con Netanyahu

Javier Milei cerró su gira por Nueva York con un encuentro con Benjamin Netanyahu, en el que ambos ratificaron su alianza y plantearon ampliar la cooperación entre Israel y América Latina. También hablaron sobre Malvinas, mientras sigue abierta la controversia por la participación de la petrolera israelí Navitas en el proyecto Sea Lion.

Javier Milei cerró este jueves su viaje a Estados Unidos con una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos gobiernos ratificaron su vínculo y plantearon avanzar en una mayor cooperación entre Israel y los países de América Latina.

El encuentro tuvo dos instancias: primero una reunión bilateral entre Milei y Netanyahu y luego un denominado “Encuentro de Líderes de América Latina”, difundido por la delegación israelí. En ese marco, se analizó la posibilidad de ampliar los llamados “Acuerdos Isaac”, impulsados por el Gobierno argentino para profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía.

La oficina de Netanyahu destacó lo que definió como un “cambio estratégico positivo para Israel” en América Latina y planteó que ese escenario permite ampliar la cooperación regional. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, también difundió imágenes del encuentro y escribió en X: “América Latina claramente no ha oído hablar del aislamiento diplomático de Israel”.

Durante la reunión, Netanyahu agradeció a Milei su “apoyo firme e incondicional” a Israel y lo felicitó por el premio “Defensor de Israel”, que el Presidente argentino recibió durante su estadía en Nueva York.

El primer ministro israelí también elogió la gestión económica de Milei. “Has roto la jaula y estás dando libertad a la gente”, afirmó. Luego sostuvo que “cualquiera que entienda algo de economía sabe que nunca ha habido una transformación así” y destacó el posicionamiento del mandatario argentino frente a Israel.

Milei respondió con elogios a Netanyahu y afirmó: “Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo”. Un día antes, el Presidente argentino había definido al primer ministro israelí como “un líder extraordinario”.

La cuestión Malvinas también estuvo presente en la agenda. Según informó el canciller Pablo Quirno, Milei y Netanyahu hablaron sobre el reclamo argentino de soberanía. Sin embargo, no trascendió una confirmación oficial de que durante la bilateral hayan tratado específicamente la situación de Navitas Petroleum, la compañía israelí que participa del proyecto petrolero Sea Lion en aguas de las islas.

La situación de Navitas tiene especial relevancia para la Argentina porque el Gobierno inició acciones legales contra la empresa y otras compañías vinculadas con la exploración de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. En septiembre, la Casa Rosada informó la presentación de una denuncia penal contra varias firmas por operar con licencias otorgadas por el Reino Unido.

La reunión con Netanyahu fue la última actividad de Milei en Nueva York. El Presidente emprendió el regreso a la Argentina durante la noche y, según la agenda oficial, el vuelo presidencial tenía previsto arribar a Aeroparque este viernes por la mañana.