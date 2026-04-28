Claudio Álvarez se reunió con Poggi y acordaron trabajar en conjunto: eje en empleo, turismo e inversiones

El gobernador Claudio Poggi y el diputado Claudio Álvarez acordaron trabajar en conjunto en iniciativas vinculadas al empleo, el turismo y las inversiones en San Luis.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, recibió en Casa de Gobierno al diputado nacional Claudio Álvarez, en un encuentro donde analizaron la situación de distintos sectores productivos y definieron líneas de trabajo conjunto.

Tras la reunión, Álvarez —quien integra el bloque Innovación Federal y es referente de UTHGRA en la provincia— destacó el carácter “ameno” del encuentro y señaló que se plantearon temas clave para el desarrollo local.

Entre los principales ejes abordados, mencionó la necesidad de impulsar legislaciones favorables para San Luis, fortalecer el turismo, la hotelería y la gastronomía, y promover la generación de empleo.

En ese sentido, ambos coincidieron en avanzar en estrategias que faciliten la llegada de inversiones. “Hablamos de cómo podemos generar reuniones con empresas, cámaras empresarias y potenciales inversores para darles herramientas que permitan concretar proyectos en la provincia”, explicó el legislador.

Álvarez también remarcó su compromiso desde el Congreso: “Todo lo que esté a mi alcance para San Luis va a estar a disposición. Vamos a trabajar y legislar siempre en pos de la provincia y su gente”.

El encuentro se enmarca en una agenda orientada a fortalecer la articulación entre el gobierno provincial y representantes nacionales, con foco en dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades laborales.