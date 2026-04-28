Claudio Álvarez se reunió con Poggi y acordaron trabajar en conjunto: eje en empleo, turismo e inversiones

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, recibió en Casa de Gobierno al diputado nacional Claudio Álvarez, en un encuentro donde analizaron la situación de distintos sectores productivos y definieron líneas de trabajo conjunto.
Tras la reunión, Álvarez —quien integra el bloque Innovación Federal y es referente de UTHGRA en la provincia— destacó el carácter “ameno” del encuentro y señaló que se plantearon temas clave para el desarrollo local.
Entre los principales ejes abordados, mencionó la necesidad de impulsar legislaciones favorables para San Luis, fortalecer el turismo, la hotelería y la gastronomía, y promover la generación de empleo.
En ese sentido, ambos coincidieron en avanzar en estrategias que faciliten la llegada de inversiones. “Hablamos de cómo podemos generar reuniones con empresas, cámaras empresarias y potenciales inversores para darles herramientas que permitan concretar proyectos en la provincia”, explicó el legislador.
Álvarez también remarcó su compromiso desde el Congreso: “Todo lo que esté a mi alcance para San Luis va a estar a disposición. Vamos a trabajar y legislar siempre en pos de la provincia y su gente”.
El encuentro se enmarca en una agenda orientada a fortalecer la articulación entre el gobierno provincial y representantes nacionales, con foco en dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades laborales.