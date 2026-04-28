Milei ratificó su plan económico: “No nos vamos a apartar de la ortodoxia”

Javier Milei defendió su programa económico, apuntó contra la oposición y reafirmó que mantendrá la ortodoxia en su gestión.

El presidente Javier Milei defendió su gestión económica y aseguró que el Gobierno no modificará su rumbo durante su discurso en la cena de la Fundación Libertad. “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”, afirmó.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que “lo peor ya pasó” y que, pese a lo que definió como un “ataque violento de la política”, el programa económico logró sostenerse con respaldo social.

Milei también se refirió al escenario internacional y expresó su repudio al intento de asesinato sufrido por Donald Trump, al que vinculó con un supuesto incremento de la violencia política. “Estamos ante un auge de la violencia política de la izquierda”, señaló.

En el plano local, el Presidente apuntó contra sectores de la oposición, el empresariado y los medios de comunicación, a quienes acusó de intentar desestabilizar el equilibrio fiscal. En ese sentido, cuestionó lo que denominó un “ataque especulativo” y criticó la presentación de iniciativas legislativas que, según su visión, buscan “destruir” las cuentas públicas.

Además, destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que logró un ajuste equivalente a cinco puntos del PBI en un mes, y remarcó que su gestión prioriza el orden fiscal como eje central.

El mandatario también hizo referencia a la evolución de la inflación, al considerar que venía en descenso hasta que factores políticos alteraron esa tendencia.

El evento, realizado en Parque Norte, contó además con la participación del escritor Álvaro Vargas Llosa y de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien intervino de manera virtual.

Entre los asistentes también estuvieron el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes coincidieron en el encuentro.

En su mensaje final, Milei insistió en que su gestión se basa en “la evidencia empírica” y en convicciones firmes, y ratificó que no habrá cambios en la estrategia económica del Gobierno.