La Fiscalía reveló que una campera rota habría desencadenado la pelea que terminó con la vida de Dylan Gatica, de 20 años. El acusado recibió cargos por homicidio y seguirá detenido mientras su defensa prepara el planteo para la próxima audiencia.

La Fiscalía reconstruyó cómo se produjo el homicidio de Dylan Gatica, el futbolista de 20 años asesinado el martes 17 de noviembre en San Francisco del Monte de Oro. Durante la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves, el fiscal Francisco Assat sostuvo que el conflicto habría comenzado con un juego de manos y el enojo por una campera rota, y terminó con dos puñaladas que le provocaron la muerte.

El principal acusado, César Jesús Rodríguez, fue imputado por homicidio ante el juez de Garantía N.º 3, Marcos Flores Leyes. El Ministerio Público Fiscal solicitó 120 días de prisión preventiva, al argumentar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Entre los fundamentos, Assat señaló que el imputado presuntamente se habría cambiado de ropa después del ataque y ocultado el arma utilizada. También advirtió sobre la posibilidad de que pudiera influir sobre los testigos.

Rodríguez se abstuvo de declarar. Sus abogados defensores, Emiliano Agúndez y Carolina Zavala, solicitaron una prórroga de ocho días, contemplada en el artículo 40 de la Constitución Provincial, para analizar el expediente y preparar la defensa.

El juez hizo lugar al planteo y dispuso que el acusado continúe detenido durante ese período. Una vez cumplido el plazo, se realizará una nueva audiencia para resolver su situación procesal. El pedido de 120 días de prisión preventiva todavía no debe confundirse con una medida concedida.

La reconstrucción del ataque

Según la hipótesis fiscal, el episodio comenzó alrededor de las 19:30 en un taller de motos del barrio Los Telares, donde Gatica y Rodríguez se encontraban junto a Juan Romano para retirar una motocicleta.

En ese lugar se habría iniciado un juego de manos entre ambos jóvenes que terminó en una discusión. De acuerdo con el relato de Assat, Rodríguez se habría enojado porque Gatica le rompió una campera.

Aunque el enfrentamiento pareció quedar atrás, los tres continuaron hasta la vivienda del imputado. Gatica se desplazaba en una motocicleta Motomel roja de 150 centímetros cúbicos.

Frente a la casa, mientras la víctima y Romano esperaban en la vereda, Rodríguez habría salido armado con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros y atacado al joven.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Gatica corrió para esquivar las estocadas y recogió piedras para defenderse. Sin embargo, luego regresó y se produjo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el que recibió dos heridas de arma blanca.

La primera lesión afectó la región supraespinosa izquierda. La segunda fue mortal: comprometió el pulmón, las arterias pulmonares y la aorta.

El fiscal describió el episodio como una pelea desigual, debido a que Rodríguez tenía un cuchillo. Tras las puñaladas, Gatica cayó al suelo y quedó incapacitado para defenderse.

Siempre según la acusación, el imputado regresó a su vivienda, ubicada a pocos metros, ingresó y cerró la puerta. Mientras tanto, vecinos que habían presenciado la secuencia asistieron al joven y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Dylan fue trasladado al hospital local, donde murió pocos minutos después. El informe médico preliminar, realizado por la forense Patricia Gallardo, estableció que el fallecimiento se produjo por un hemotórax provocado por lesiones punzocortantes en el tórax.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N.º 1, mientras se aguarda la próxima audiencia para determinar cómo seguirá la situación judicial del acusado.