La lluvia dejó a Franco Colapinto con apenas dos vueltas de reconocimiento en la primera práctica del GP de Las Vegas. Sin embargo, Alpine mostró una mejoría en la segunda tanda: el argentino terminó noveno y Pierre Gasly sorprendió al ubicarse segundo. La actividad continuará este viernes con el último ensayo y la clasificación.

La lluvia condicionó el comienzo del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y dejó a Franco Colapinto con muy pocas referencias para trabajar en su Alpine. Durante la primera práctica libre, disputada este jueves, el piloto argentino salió a pista sobre el cierre de la sesión y completó apenas una vuelta de instalación, sin registrar un tiempo oficial.

Las condiciones del circuito callejero fueron determinantes: el asfalto mojado, los charcos y las bajas temperaturas redujeron la adherencia y llevaron a la mayoría de los equipos a evitar riesgos. Según informó la FIA, ningún piloto consiguió marcar un tiempo representativo durante la FP1.

Alpine esperó hasta el último minuto para enviar sus dos autos a la pista. Primero salió Pierre Gasly y luego lo hizo Colapinto, que sufrió algunos deslizamientos por la falta de agarre y estuvo cerca de perder el control en una zona del trazado.

El argentino y su compañero también aprovecharon el cierre de la sesión para practicar largadas, una actividad importante en un circuito callejero donde cada posición puede resultar decisiva.

La escasa actividad obligó a los equipos a trasladar buena parte del trabajo a las siguientes tandas. La segunda práctica, prevista inicialmente para la madrugada argentina, se convirtió en una oportunidad fundamental para recopilar información sobre el comportamiento del auto.

Un fin de semana importante para Colapinto

El piloto de Pilar llega a Nevada después de terminar 13° en el Gran Premio de Brasil. En aquella carrera, disputada bajo condiciones cambiantes, consiguió superar a Gasly en el tramo final.

Colapinto busca cortar una racha de seis Grandes Premios sin sumar puntos. Su último resultado entre los diez mejores fue el séptimo puesto conseguido en el Gran Premio de España.

Además, Alpine necesita aprovechar cada sesión para encontrar el equilibrio adecuado en un trazado de 6,2 kilómetros, caracterizado por sus largas rectas y curvas de baja velocidad.

El cronograma del Gran Premio de Las Vegas

La actividad continuará este viernes con la tercera práctica libre, programada para las 21:30 (hora argentina). La clasificación se disputará el sábado a la 1 de la madrugada.

La carrera principal tendrá lugar el domingo, también a la 1 de Argentina, sobre un recorrido de 50 vueltas.

Con la lluvia como protagonista inesperada del comienzo, Colapinto y Alpine buscarán aprovechar las próximas sesiones para recuperar el tiempo perdido y llegar mejor preparados a la clasificación.