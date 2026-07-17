Accidente en Santa Rosa del Conlara dejó dos jóvenes lesionadas

Dos adolescentes de 14 años resultaron heridas tras un choque entre una moto y un automóvil en Santa Rosa del Conlara. Fueron trasladadas al hospital local y los controles de alcoholemia realizados a los involucrados dieron resultado negativo.

Dos adolescentes de 14 años resultaron heridas este miércoles por la noche tras un choque entre un automóvil y una motocicleta ocurrido en la localidad de Santa Rosa del Conlara, en San Luis. El accidente se produjo cerca de las 22:30 en la esquina de Rivadavia y Aviador Franco y es investigado por la Policía.

Según informó la Comisaría Distrito 25°, el siniestro involucró a un Peugeot 307 conducido por una mujer de 47 años y una motocicleta Corven Mirage 110 cc en la que circulaban las dos adolescentes lesionadas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el automóvil transitaba de sur a norte por calle Aviador Franco, mientras que la moto avanzaba de oeste a este por Rivadavia. Por motivos que todavía no fueron establecidos, ambos vehículos impactaron en la intersección.

Como consecuencia del choque, las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones y fueron asistidas por personal médico en el lugar. Luego fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Santa Rosa del Conlara para recibir atención.

En el automóvil también viajaban dos adolescentes de 13 años, quienes no resultaron afectadas según la información oficial.

Tras el accidente, efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes y dispusieron el secuestro preventivo de ambos vehículos mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el impacto.

Además, se realizaron controles de alcoholemia a la conductora del automóvil y a las dos adolescentes involucradas, con autorización de sus padres. En todos los casos, el resultado fue negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

La causa continúa bajo investigación judicial para establecer las responsabilidades y las circunstancias que derivaron en el choque.