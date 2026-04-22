Causa por Corrupción en San Luis: La Fiscalía busca revertir la absolución de Cintia Ramírez

El fiscal Francisco Ghaleh Assat Ali apeló la absolución de la exfuncionaria Cintia Ramírez en una causa por presunta corrupción. Cuestionó la valoración de la prueba y pidió la intervención del Superior Tribunal.

El fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción de San Luis, Francisco Ghaleh Assat Ali, presentó este lunes un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia contra la sentencia que absolvió a la exfuncionaria provincial Cintia Marina Ramírez en una causa por presunta corrupción.

La medida apunta al fallo dictado el pasado 20 de marzo por el Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, que resolvió desvincular penalmente a Ramírez por el beneficio de la duda en relación con la compra de un colectivo Volvo modelo 2018. La causa investigaba presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude e incumplimiento de deberes.

En su presentación, el fiscal sostuvo que la absolución se basó en una “valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba”, lo que habría derivado en una errónea aplicación de la ley y en una afectación del derecho de la sociedad a una tutela judicial efectiva, conforme a estándares internacionales anticorrupción.

Además, cuestionó que el tribunal —integrado por Fernando De Viana, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur— realizara una interpretación parcial de testimonios clave, entre ellos los del exgobernador Alberto Rodríguez Saá y el exsecretario general Miguel Berardo, omitiendo elementos que podrían vincular a la acusada.

El fallo absolutorio había considerado que no se acreditó la participación directa de Ramírez en el trámite administrativo ni la existencia de un perjuicio económico concreto. Según los jueces, su única intervención comprobada fue la firma de una nota, lo que resultó insuficiente para configurar los delitos imputados.

Otro de los puntos centrales del recurso fiscal se vincula con la pericia sobre el valor del vehículo, cuya validez fue relativizada por el tribunal. Assat cuestionó que ese informe fuera descartado sin una pericia alternativa y calificó como “errónea” la interpretación sobre la depreciación, la cual resultó determinante para concluir que no hubo daño al Estado.

El recurso también advierte que la sentencia podría implicar un retroceso en los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción, al impedir —según la Fiscalía— la sanción de conductas que afectan la transparencia en la administración pública.

Con la presentación ya formalizada, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis deberá evaluar si existieron errores en la valoración de la prueba o en la aplicación del derecho, y definir si corresponde anular la absolución y ordenar un nuevo fallo.