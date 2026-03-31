El 95% de la producción de pollo y huevos en riesgo por la influenza aviar

El 95% de la producción avícola argentina está en riesgo por la influenza aviar y existe una vacuna con eficacia similar, pero el Gobierno no la habilita por presión de los países importadores. La industria advierte que, sin acción, el abastecimiento interno de pollo y huevos podría colapsar.

Por Alejo Pombo

El 95% de la oferta nacional de pollo y huevos está en riesgo por el avance de la influenza aviar, según advirtió Javier Prida, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA). Si no se habilita el uso de vacunas —cuya eficacia rondaría el 95%— el país podría enfrentar un quiebre en el abastecimiento interno de la principal proteína animal que consumen los argentinos.

«Esta enfermedad dejó de ser exótica para circular de forma doméstica en la Argentina. Hay herramientas para su control y prevención, pero el país no habilita el uso de las vacunas», explicó Prida. La razón es de índole comercial: los países compradores amenazan con cerrar sus mercados si Argentina adopta la vacunación, una presión que el sector considera desproporcionada dado que las exportaciones representan apenas el 5,25% del volumen total de proteína avícola producida, mientras que el consumo interno supera ampliamente ese número.

El dilema que enfrenta el Gobierno es claro: priorizar el abastecimiento doméstico habilitando las vacunas, o mantener el acceso a mercados externos a costa de exponer al 95% de la producción nacional a una enfermedad que ya circula de forma endémica en el territorio.