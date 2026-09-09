Aníbal Lotocki quedó detenido preventivamente por la causa en la que fue condenado a 8 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenó la prisión preventiva de Aníbal Lotocki en la causa por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi. El cirujano fue condenado a ocho años de prisión, aunque la sentencia todavía no está firme. Lotocki ya se encuentra detenido por otra causa, por lo que la medida se concretará mediante una anotación conjunta.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 ordenó este martes que Aníbal Lotocki quede detenido preventivamente en la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi.

La medida había sido solicitada por el fiscal Sandro Abraldes y contó con el respaldo de las querellas. Sin embargo, la decisión no implica que Lotocki vuelva a ingresar a una cárcel, ya que actualmente permanece detenido por otra causa.

El tribunal dispuso que el médico quede también a disposición de este expediente a través de una «anotación conjunta», de modo que permanezca sujeto al proceso y pueda eventualmente ejecutarse la pena impuesta si la condena queda firme.

Una condena que todavía no está firme

La causa por las lesiones comenzó a definirse en febrero de 2022, cuando Lotocki fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

En ese momento, el tribunal lo encontró responsable de lesiones graves reiteradas contra las cuatro mujeres.

La defensa apeló la decisión y posteriormente la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la responsabilidad penal, incorporó además una condena por estafa en perjuicio de Gabriela Trenchi y elevó la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación.

Esa sentencia, de todos modos, todavía no se encuentra firme. La defensa presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que fuera rechazado un recurso extraordinario. El expediente se encuentra en el máximo tribunal desde el 27 de agosto de 2025.

Por qué ordenaron la detención

Los jueces del TOC 28 consideraron que desde el último pedido de detención, realizado en 2023, se produjeron cambios relevantes en la situación procesal de Lotocki.

En particular, destacaron que la condena fue confirmada por Casación y que actualmente solo resta que la Corte Suprema resuelva la queja presentada por la defensa.

A criterio del tribunal, esa evolución procesal incrementó el riesgo de fuga debido a la posibilidad concreta de que Lotocki deba cumplir una pena efectiva de prisión.

Los magistrados también tuvieron en cuenta antecedentes vinculados con su comportamiento durante el proceso. Según la resolución, incumplió en tres oportunidades la obligación de informar ausencias de su domicilio durante más de 24 horas y se trasladó fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sin contar con autorización judicial.

Esos antecedentes ya habían sido considerados por la Cámara Nacional de Apelaciones cuando se dispuso su detención en otra causa.

Ya está detenido por otra causa

La particularidad de la decisión es que Lotocki ya se encuentra privado de su libertad.

Actualmente está detenido en el marco de la causa en la que se lo acusa por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristián Zárate, cuyo juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17.

Por ese motivo, el TOC 28 no ordenó un nuevo ingreso a prisión. En cambio, estableció que su actual detención también quede vinculada con la causa por las lesiones mediante una «anotación conjunta».

La medida busca garantizar que Lotocki continúe sujeto al proceso mientras la Corte Suprema analiza el planteo de la defensa y que, en caso de quedar firme la condena de ocho años, exista la posibilidad de hacer efectiva la pena correspondiente.

Así, la situación judicial del cirujano suma un nuevo capítulo mientras permanece detenido por otra causa y continúa pendiente una definición del máximo tribunal sobre la condena por las lesiones graves.