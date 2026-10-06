Ataque a un vuelo de Flydubai: investigan al “lobo solitario”

Las agencias de seguridad israelíes creen que el copiloto de Flydubai que atacó al capitán habría actuado solo, aunque la investigación continúa. El vuelo FZ1073 debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después de que pasajeros y tripulantes lograran reducir al atacante.

Una investigación preliminar de las agencias de seguridad israelíes apunta a que el copiloto que atacó al capitán de un vuelo de Flydubai habría actuado solo. Las pesquisas continúan para establecer sus motivaciones y determinar si tuvo algún tipo de vínculo con organizaciones extremistas.

El episodio ocurrió el 30 de septiembre, durante el vuelo FZ1073, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Cuando el avión se aproximaba a Israel, el copiloto habría atacado al comandante Smit Machchhar con un hacha de emergencia y provocado un brusco descenso de la aeronave.

Según fuentes citadas por CBS News, los investigadores israelíes consideran por ahora que se trató de un ataque de un “lobo solitario”, aunque aclaran que la investigación continúa y que no se descartan otras hipótesis.

El piloto, pese a las heridas, logró abrir la puerta de la cabina. Pasajeros y miembros de la tripulación redujeron al atacante, mientras otros dos pilotos que viajaban a bordo tomaron el control de la aeronave.

El avión terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, y las 182 personas que viajaban a bordo pudieron ponerse a salvo. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos calificaron posteriormente el episodio como un intento de acto terrorista.

El copiloto fue identificado por fuentes de la investigación como Hammam al-Hammami, un ciudadano omaní de 29 años. Según información difundida por medios internacionales, anteriormente había trabajado para Oman Air, donde habría sido apartado de tareas de vuelo por preocupaciones vinculadas con supuestas posturas extremistas.

Uno de los principales interrogantes de la investigación es cómo al-Hammami pudo llegar a ocupar un puesto en la cabina de un vuelo internacional pese a sus antecedentes. El caso ya provocó cuestionamientos sobre los controles de seguridad y los procesos de selección de pilotos de aerolíneas extranjeras.

También se investiga si existió algún vínculo con Irán. El presidente estadounidense Donald Trump había advertido que Teherán enfrentaría consecuencias si se demostraba una relación con el ataque, aunque hasta el momento no existe evidencia pública que confirme esa hipótesis.

Mientras avanzan las pesquisas, Israel también ordenó una revisión integral de los protocolos de seguridad aplicados a los vuelos civiles extranjeros que llegan al país. El objetivo es determinar cómo se evaluó al copiloto y si existieron fallas que permitieron que accediera a la cabina.

La investigación continúa con participación de autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Israel y otros países, mientras al-Hammami permanece bajo custodia en Emiratos. Por ahora, la hipótesis de que actuó solo es la principal línea de investigación israelí, pero no constituye una conclusión definitiva.