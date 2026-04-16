Bayern eliminó al Real Madrid en una serie histórica

Bayern Múnich venció 4 a 3 al Real Madrid en un partidazo y avanzó a semifinales de la Champions League. Enfrentará al PSG, mientras que Arsenal se medirá con Atlético de Madrid.

El Bayern Múnich derrotó 4 a 3 al Real Madrid en Alemania y selló su clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League, tras imponerse 6 a 4 en el global.

En un partido vibrante, los goles del conjunto bávaro fueron convertidos por Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, mientras que para el equipo español anotaron Arda Güler —por duplicado— y Kylian Mbappé.

El encuentro comenzó con un golpe inmediato del Real Madrid: a los 36 segundos, un error de Manuel Neuer le permitió a Güler abrir el marcador. Sin embargo, el Bayern reaccionó rápido y empató a los cinco minutos a través de Pavlovic.

El ritmo no dio respiro. Güler volvió a adelantar al conjunto visitante con un tiro libre, pero Kane igualó antes del descanso. Sobre el cierre del primer tiempo, Mbappé puso el 3 a 2 para el Madrid y equilibró nuevamente la serie.

En el complemento, el equipo alemán logró sostener el resultado con intervenciones clave de Neuer y aprovechó la expulsión de Eduardo Camavinga en la visita.

A los 88 minutos, Díaz marcó un gol decisivo para el 3 a 3 y, ya en tiempo cumplido, Olise anotó el tanto de la victoria que desató la euforia en el Allianz Arena.

Con este resultado, el Bayern enfrentará en semifinales al París Saint-Germain, vigente campeón del certamen.

En la otra llave, el Arsenal avanzó tras igualar sin goles ante el Sporting de Lisboa y aprovechar el triunfo en la ida. Su rival será el Atlético de Madrid, que dejó en el camino al Barcelona.