La Justicia confirmó el viaje de Adorni a Aruba

La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba con su familia a fines de 2024. El gasto, pagado en dólares y en efectivo, quedó bajo análisis en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento: la Justicia confirmó que viajó a Aruba junto a su familia para pasar las fiestas de fin de año de 2024, en un desplazamiento que ahora quedó bajo análisis.

La información fue incorporada al expediente por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió datos de la aerolínea LATAM Airlines sobre el itinerario del funcionario.

Según consta en la causa, Adorni partió el 29 de diciembre de 2024 acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos. El viaje incluyó una escala en Perú, mientras que el regreso, el 10 de enero de 2025, tuvo una parada en Ecuador.

Los registros indican que los pasajes fueron adquiridos en primera clase, con un costo de USD 1.450 cada uno, lo que eleva el gasto total a USD 5.800 para el grupo familiar. El pago se habría realizado en dólares y en efectivo, un aspecto que generó especial interés en la investigación judicial.

El análisis de estos movimientos forma parte de una reconstrucción más amplia del patrimonio y los gastos del funcionario, con el objetivo de determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y su nivel de consumo.

En ese marco, el juez federal Ariel Lijo dispuso recientemente el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que permitirá acceder a consumos con tarjetas, gastos durante el viaje y otros movimientos financieros relevantes.

La causa también contempla otros viajes y operaciones inmobiliarias bajo estudio, en busca de establecer un patrón de gastos que permita esclarecer el origen de los fondos.

El caso tomó impulso tras la difusión pública de la participación del funcionario en la “Argentina Week 2026” en Nueva York, a partir de la cual se amplió el foco sobre su situación patrimonial, incluyendo viajes y propiedades.