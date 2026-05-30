Falleció a los 97 años el ganador de la Bienal de Venecia que cambió el arte cinético

Julio Le Parc, referente mundial del arte cinético y óptico, murió a los 97 años en París. Ganador de la Bienal de Venecia y creador de una obra que transformó la experiencia artística, dejó un legado que sigue presente en museos y espacios culturales de todo el mundo.

Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más influyentes y reconocidos a nivel internacional, murió este sábado a los 97 años en París, ciudad en la que residía desde 1958. Referente mundial del arte cinético y óptico, dejó una obra que transformó la relación entre el público, la luz, el movimiento y el espacio.

La noticia fue confirmada por familiares y organismos culturales argentinos. Desde la Secretaría de Cultura de la Nación destacaron su aporte a la cultura universal y recordaron que en 2024 había sido distinguido con el Gran Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes.

Nacido en Palmira, Mendoza, el 23 de septiembre de 1928, Le Parc se convirtió en una de las figuras centrales de la vanguardia artística internacional tras instalarse en Francia a finales de la década de 1950. Allí fundó el Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV), colectivo que impulsó nuevas formas de interacción entre las obras y los espectadores.

Su trabajo se caracterizó por la exploración de la luz, el color, los reflejos y el movimiento. A través de instalaciones inmersivas, móviles monumentales y experimentos visuales, cuestionó el papel pasivo del observador y promovió una experiencia participativa del arte.

El reconocimiento internacional llegó en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, uno de los galardones más prestigiosos del mundo artístico. A partir de entonces, sus obras comenzaron a exhibirse en algunos de los principales museos y centros culturales del planeta.

Entre las instituciones que albergaron sus creaciones figuran el Museum of Modern Art de Nueva York, el Centre Pompidou de París y numerosos espacios de referencia en América Latina y Europa. En Argentina, dejó obras emblemáticas en lugares como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el Palacio Libertad y el Espacio Cultural Julio Le Parc de Mendoza.

Pese a su avanzada edad, continuaba vinculado a la actividad artística. Según confirmó su hijo Yamil Le Parc, el creador estaba ilusionado con una gran retrospectiva que iba a inaugurarse el próximo 11 de junio en la Tate de Londres, una de las muestras más importantes dedicadas a su trayectoria.

A lo largo de más de seis décadas de producción, Le Parc defendió una visión del arte basada en la participación, la experimentación y el acceso democrático a la cultura. «El arte no debe ser algo sagrado para contemplar en silencio, sino una experiencia viva que despierte la percepción», sostenía el artista, una idea que atravesó toda su obra.

Su fallecimiento representa la pérdida de una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo argentino y mundial. Sin embargo, su legado permanecerá vigente en cientos de obras que continúan invitando al público a interactuar con la luz, el movimiento y la imaginación.