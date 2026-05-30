Energía y minería lideran el ranking de optimismo laboral en Argentina

Un informe de Randstad reveló que seis de cada diez trabajadores argentinos tienen una visión positiva sobre el futuro de la industria en la que trabajan. Energía y minería lideran el ranking de optimismo, mientras que defensa y sector público muestran los niveles más bajos de confianza.

El 60% de los trabajadores argentinos se muestra optimista sobre las perspectivas de la industria en la que se desempeña, según un relevamiento del informe Workmonitor 2026 elaborado por Randstad. El estudio refleja un nivel de confianza elevado en sectores vinculados a la producción, la energía y la logística, mientras que áreas relacionadas con el sector público y la defensa registran las valoraciones más bajas.

El ranking es encabezado por Energía y Minería, donde el 88% de los empleados considera que su actividad tiene buenas perspectivas de desarrollo. Detrás aparecen Logística y Transporte (73%), Consumo Masivo (73%) y Agro (70%), todos por encima del promedio nacional.

También se ubicaron por encima de la media Educación (64%), Retail (63%) e Industria Manufacturera (63%), sectores cuyos trabajadores mantienen expectativas favorables respecto de la evolución de sus actividades.

En el otro extremo, los niveles más bajos de optimismo se registraron en Hotelería y Turismo (55%), Servicios Profesionales (48%), Gobierno y Sector Público (46%) y Defensa (43%).

La comparación regional muestra que México lidera el indicador con un 71% de trabajadores optimistas, seguido por Chile con el 65%. Argentina ocupa el tercer lugar con el 60%, mientras que Uruguay cierra la lista con el 58%.

El informe también evaluó cómo perciben los empleados la capacidad de adaptación de sus organizaciones frente a los cambios que atraviesan las distintas industrias. En ese aspecto, el 49% de los trabajadores argentinos considera que su empleador está respondiendo adecuadamente a las transformaciones del mercado. En Chile ese porcentaje asciende al 57%, mientras que en México alcanza el 63%.

Sin embargo, la confianza disminuye cuando se analiza la preparación tecnológica. Apenas el 39% de los argentinos cree que la industria en la que trabaja está mejor posicionada que otras para afrontar los desafíos derivados de la transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías.

Los datos forman parte del Workmonitor 2026, un estudio global que releva expectativas, estados de ánimo y comportamientos laborales en 35 países. La edición de este año incluyó encuestas a más de 26.000 trabajadores y 1.200 empleadores de todo el mundo.