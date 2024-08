Atleta olímpico duerme en un parque tras criticar las condiciones de la Villa Olímpica de París 2024

El nadador italiano Thomas Ceccon, quien recientemente se coronó campeón olímpico en los 100 metros espalda, ha generado controversia no solo por su destacada actuación, sino también por sus críticas a las condiciones en la Villa Olímpica de París 2024.

Por Alejo Pombo

El nadador italiano Thomas Ceccon, quien recientemente se coronó campeón olímpico en los 100 metros espalda, ha generado controversia no solo por su destacada actuación, sino también por sus críticas a las condiciones en la Villa Olímpica de París 2024.

Ceccon fue fotografiado durmiendo al aire libre en un parque, lo que él mismo atribuyó al agotamiento y a las malas condiciones en los alojamientos asignados a los atletas.

La imagen, publicada por el remero saudí Husein Alireza, muestra al nadador descansando junto a una bicicleta. Este incidente ocurrió después de que Ceccon manifestara su frustración por la falta de aire acondicionado, la mala calidad de la comida, y el calor extremo en las instalaciones. “No es una excusa, es la realidad. Estaba demasiado cansado”, declaró Ceccon tras no clasificar a la final de los 200 metros espalda.

Ceccon no es el único atleta que ha expresado su descontento con la organización de los Juegos. La tenista estadounidense Coco Gauff, por ejemplo, publicó en TikTok que el equipo femenino de tenis de Estados Unidos decidió abandonar la Villa debido a los cuartos “demasiado estrechos”. Además, el jefe de la Asociación Olímpica Británica, Andy Anson, informó que debieron contratar chefs privados debido a la falta de ciertos alimentos básicos como huevos, pollo y carbohidratos, así como la baja calidad de la comida, que incluía carne cruda.

Las críticas se extendieron a otros atletas como la nadadora francesa Assia Touati y la jugadora australiana de waterpolo Matilda Kearns, quienes también lamentaron la falta de aire acondicionado y la calidad de los colchones. Incluso la múltiple campeona de gimnasia, Simone Biles, compartió en TikTok su descontento con las camas, afirmando que “apestan”.

El entrenador del equipo argentino de rugby seven, Santiago Gómez Cora, también se sumó a las críticas, señalando la hostilidad del ambiente y las deficiencias en la organización. “No había buena comida y había muchas colas para comer. No fueron buenos los traslados. Se hicieron filas largas para comer. No había proteínas”, declaró Gómez Cora, subrayando los desafíos que enfrentan los deportistas de alto rendimiento en estas condiciones.

A pesar de estos inconvenientes, Thomas Ceccon brilló en la piscina olímpica del estadio La Défense, logrando una medalla de oro en los 100 metros espalda y un bronce en el relevo 4×100 metros libres con el equipo de Italia.