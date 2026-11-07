Demoraron a un hombre por intentar entrar a un departamento en Villa Mercedes

El procedimiento se realizó este miércoles al mediodía en el barrio 960 Viviendas. El sospechoso, de 44 años, habría dañado la puerta de acceso y amenazado al propietario con un arma blanca antes de ser localizado por la Policía.

Un hombre de 44 años fue demorado este miércoles al mediodía en Villa Mercedes, acusado de intentar ingresar por la fuerza a un departamento, provocar daños en la puerta de acceso y amenazar al propietario con un arma blanca. El episodio ocurrió en el barrio 960 Viviendas.

Según informó la Policía, efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar luego de recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

Al llegar, los uniformados tomaron conocimiento de que el sospechoso había intentado entrar por la fuerza a la vivienda y amenazado a su propietario.

Con las características físicas y la descripción aportadas, los motoristas realizaron un recorrido por el sector y localizaron al hombre en inmediaciones del monoblock 23.

Posteriormente, el damnificado lo reconoció como la persona involucrada en el incidente, por lo que los efectivos procedieron a su demora.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 10ª, donde quedaron a cargo las actuaciones correspondientes.