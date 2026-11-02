Antonelli hizo historia en México y Colapinto perdió los puntos

Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1 con 20 años y 68 días, tras finalizar tercero en México, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Franco Colapinto había terminado octavo, pero recibió una penalización de diez segundos que lo relegó al 15° puesto y lo dejó sin puntos.

Kimi Antonelli se consagró campeón mundial de Fórmula 1 este domingo 1° de noviembre, al terminar tercero en el Gran Premio de México disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con 20 años y 68 días, el piloto de Mercedes se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría. La carrera fue ganada por Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton.

La consagración llegó cuatro fechas antes del cierre de la temporada. Antonelli necesitaba terminar entre los nueve primeros para asegurar matemáticamente el título, sin depender de los resultados de sus principales perseguidores. Finalmente, fue más allá de ese objetivo y subió al podio junto con dos de las grandes figuras de la Fórmula 1.

El italiano acumuló una ventaja inalcanzable de 119 puntos sobre Verstappen, que quedó segundo en el campeonato. De esta manera, también puso fin a una espera de 73 años para Italia, que no tenía un campeón mundial desde Alberto Ascari, en 1953.

Verstappen ganó una carrera accidentada

El neerlandés se impuso en una competencia de 71 vueltas, con Hamilton en el segundo puesto y Antonelli tercero. Charles Leclerc terminó cuarto y Lando Norris completó los cinco primeros lugares.

La carrera tuvo varios incidentes y una interrupción con bandera roja después de un fuerte accidente de Valtteri Bottas. Más adelante, el ingreso del auto de seguridad volvió a alterar el desarrollo de la prueba.

Colapinto terminó octavo en pista, pero una sanción lo dejó sin puntos

Franco Colapinto había cruzado la meta en el octavo puesto y, en principio, sumaba cuatro unidades para Alpine. El argentino tuvo una buena largada y llegó a ubicarse séptimo durante la competencia.

Sin embargo, los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de diez segundos por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla. La sanción modificó la clasificación definitiva: Colapinto cayó al 15° lugar y perdió los puntos que había conseguido en pista.

El piloto argentino había largado desde la 11ª posición, después de avanzar en la grilla por la descalificación de Liam Lawson, que había sido excluido por una infracción técnica. La carrera en México terminó así con un resultado agridulce para el representante de Alpine: una actuación competitiva, pero sin recompensa en el campeonato.