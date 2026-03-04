ARA San Juan: comenzó el juicio oral contra cuatro exjefes de la Armada

Comenzó en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en 2017. Cuatro ex altos mandos de la Armada están acusados por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado. El proceso se extenderá hasta julio y buscará determinar responsabilidades en la tragedia que dejó 44 muertos.

Por Alejo Pombo

A más de ocho años del naufragio del ARA San Juan, este martes comenzó en Río Gallegos el juicio oral y público por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, en la que murieron 44 tripulantes. En el proceso hay cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina imputados.

Los acusados son el excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe del departamento de operaciones Hugo Miguel Correa. Todos están procesados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz y se prevé que se extienda hasta julio, con audiencias de lunes a jueves en semanas intercaladas. Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto deberán determinar si existieron fallas en la operación, el mantenimiento o la conducción que hayan influido en la catástrofe.

El inicio del juicio estuvo precedido por una disputa sobre la jurisdicción. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió en octubre que el proceso se desarrollara en Río Gallegos. Los magistrados consideraron que, al haber ocurrido el hecho en alta mar y ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito, debía intervenir el tribunal de origen.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas.

El juicio por el hundimiento del ARA San Juan constituye la instancia central para establecer eventuales responsabilidades penales por la tragedia que marcó uno de los episodios más graves en la historia reciente de la fuerza naval argentina.