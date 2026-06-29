Crisis en Venezuela: suben a 1.450 los muertos por sismos

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ascendió a 1.450, mientras hay miles de desaparecidos y continúan las tareas de rescate en condiciones críticas. Argentina envió brigadistas y personal militar para colaborar en la asistencia humanitaria.

La cifra de fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 1.450 personas, mientras continúan las tareas de rescate y la búsqueda de miles de desaparecidos, según informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. El país permanece en estado de emergencia a cuatro días de la catástrofe.

El funcionario detalló que los heridos confirmados ya suman 3.338, en el marco de un escenario crítico marcado por derrumbes estructurales, réplicas constantes y operativos de emergencia que se desarrollan contrarreloj en las zonas más afectadas.

La tragedia se desató tras dos sismos de magnitudes 7,3 y 7,5, que provocaron destrucción masiva en distintas regiones del país caribeño. Desde entonces, se han registrado múltiples réplicas que complican el trabajo de los equipos de rescate y mantienen el temor entre la población.

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el número de personas desaparecidas podría alcanzar las 65.000, lo que abre un escenario de posible aumento significativo de víctimas fatales a medida que avanzan las horas sin novedades de sobrevivientes bajo los escombros.

En este contexto, los equipos de emergencia trabajan de forma ininterrumpida en la remoción de estructuras colapsadas, mientras se intensifican los operativos de búsqueda en condiciones extremas y con riesgo permanente de nuevos derrumbes.

Argentina, por su parte, confirmó el envío de personal especializado en catástrofes para colaborar en las tareas de asistencia. Un grupo de brigadistas ya se encuentra operando en territorio venezolano, mientras se prepara el despliegue de nuevas unidades de apoyo.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que efectivos de la Armada Argentina participan en labores de rescate junto a equipos internacionales, aportando logística, experiencia y recursos en las zonas más comprometidas por el desastre.