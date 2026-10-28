Álvarez Pinto deja el gabinete de Poggi y vuelve a Merlo

Juan Álvarez Pinto dejará el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis el 1 de noviembre y volverá a la intendencia de Villa de Merlo al día siguiente. Su regreso se producirá en medio de una crisis financiera municipal, atrasos en pagos y un conflicto político por un paquete de operaciones financieras de $1.900 millones.

Juan Álvarez Pinto dejará el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis el domingo 1 de noviembre y retomará la intendencia de Villa de Merlo el lunes 2. La decisión fue acordada el martes 27 de octubre durante una reunión con el gobernador Claudio Poggi, y marcará el final de casi dos años de gestión en el gabinete provincial.

El regreso se produce en medio de una crisis financiera y política en el municipio, cuya conducción quedó a cargo de Leonardo Rodríguez durante la licencia de Álvarez Pinto. La administración interina enfrenta atrasos en el pago de salarios y deudas con proveedores, además de un conflicto con el Concejo Deliberante por el financiamiento de las cuentas públicas.

Uno de los principales episodios ocurrió el 22 de octubre, cuando el Concejo rechazó por cinco votos contra cuatro tres operaciones financieras impulsadas por el Ejecutivo municipal, por un monto total de hasta $1.900 millones. El paquete incluía un crédito para obras, una operación de leasing y un descubierto bancario destinado a cubrir obligaciones inmediatas. Los concejales que se opusieron cuestionaron la falta de información sobre las condiciones financieras y el destino de parte de los fondos.

La situación económica también quedó expuesta en las rendiciones municipales. Según información publicada por medios locales, el municipio cerró el cuarto trimestre de 2025 con un saldo disponible negativo de $352 millones y un sobregiro bancario de $463 millones. Además, la oposición cuestionó la documentación presentada y denunció dificultades para acceder a extractos bancarios y planillas de gastos.

En paralelo, el regreso de Álvarez Pinto coincide con una reconfiguración política dentro del radicalismo puntano. El domingo 25 de octubre, la lista Radicales Unidos se impuso en las elecciones internas de la UCR y José Picco quedó al frente del Comité Provincial, en reemplazo del actual ministro, quien integró la lista ganadora como delegado al Comité Nacional.

Antes de dejar el gabinete, Álvarez Pinto participará de una reunión del Consejo Federal de Turismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde representará a San Luis. El Gobierno provincial informó que las políticas turísticas continuarán según lo previsto, con el programa “50 Festivales” y una campaña de promoción regional y nacional ya en marcha.

El funcionario anunció su salida en redes sociales y agradeció a Poggi por la oportunidad de integrar su gabinete. Según el anuncio oficial, el nombre de quien lo reemplazará al frente del Ministerio de Turismo y Cultura se conocerá durante la próxima semana.

Con su regreso, Álvarez Pinto retomará la responsabilidad directa sobre una Municipalidad atravesada por dificultades presupuestarias y disputas políticas. La nueva etapa también pondrá fin al interinato de Rodríguez y reabrirá el debate sobre las cuentas y las prioridades de la gestión local.

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