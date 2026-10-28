Flávio Bolsonaro habría llegado a Estados Unidos tras perder las elecciones

Flávio Bolsonaro salió de Brasil tras perder las elecciones presidenciales ante Lula da Silva y en medio de una investigación judicial. Estados Unidos anunció que otorgará visas al senador y a su familia, mientras crecen las repercusiones por el incumplimiento de una orden para entregar sus pasaportes.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos tras perder el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La información fue confirmada por fuentes citadas por Reuters y CNN, mientras que el Departamento de Estado estadounidense anunció que otorgará visas al legislador y a su familia para permitirles ingresar al país.

El paradero exacto del senador y de su esposa y sus dos hijas no estaba confirmado inicialmente. Aunque las primeras versiones indicaban que podía haber llegado a Florida, las autoridades estadounidenses no precisaron públicamente dónde se encontraba. Su salida se produjo en medio de una investigación judicial y después de que venciera el plazo para entregar sus pasaportes.

La Justicia brasileña había ordenado a Flávio Bolsonaro entregar sus documentos de viaje en un plazo de 24 horas. La medida fue adoptada en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, cargos que el senador rechaza. Tras incumplirse la orden, sus pasaportes fueron cancelados, según informaron medios brasileños.

Las versiones sobre un posible paso por la Argentina también generaron repercusiones. En un primer momento, circularon reportes sobre la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú y un eventual pedido de asilo político. Sin embargo, el Gobierno argentino negó que el senador hubiera solicitado refugio y sostuvo inicialmente que no tenía registros de su ingreso al país.

En paralelo, el diputado brasileño Mauricio Marcon, del mismo espacio político, afirmó que Flávio se había exiliado en Estados Unidos para denunciar al Gobierno de Lula y al juez Alexandre de Moraes. En ese país reside su hermano Eduardo Bolsonaro, quien se instaló allí en 2025 y también mantiene un enfrentamiento con la Justicia brasileña.

Flávio enfrenta, además, una investigación relacionada con la financiación de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Las autoridades analizan el origen de los fondos utilizados para el proyecto y posibles irregularidades. El senador niega haber cometido delitos.

La salida del legislador profundiza la tensión política en Brasil tras la derrota electoral y abre un nuevo frente en la relación con Estados Unidos. El presidente Donald Trump manifestó su disposición a permitir el ingreso de Flávio, mientras Lula cuestionó que abandonara el país en lugar de permanecer allí para responder a las acusaciones.