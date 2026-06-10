Alertan por pobreza, precarización laboral y crisis habitacional en San Luis

La pobreza en el Gran San Luis alcanza al 30,1% de la población, mientras crece la preocupación por el desempleo juvenil y la expansión de asentamientos informales. Más de 4.400 familias viven en barrios populares con alta vulnerabilidad social.

Los últimos indicadores sociales y económicos reflejan un escenario de fuerte vulnerabilidad en el Gran San Luis, donde la pobreza alcanza al 30,1% de la población, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El panorama se agrava con el crecimiento de asentamientos informales, el desempleo juvenil y los problemas habitacionales en distintos sectores de la provincia, de acuerdo con relevamientos oficiales y advertencias de organizaciones sociales.

Uno de los principales focos de preocupación es la situación de las familias que viven en barrios populares. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) identificó más de 4.400 familias en condiciones de extrema vulnerabilidad económica distribuidas en al menos 32 asentamientos informales de San Luis.

Estos sectores enfrentan dificultades vinculadas al acceso a servicios básicos, condiciones habitacionales precarias y problemas de seguridad alimentaria.

La problemática también impacta con fuerza sobre los jóvenes. Informes sobre empleo y condiciones sociales indican que las tasas de desempleo juvenil en la provincia duplican e incluso triplican el promedio general de la población económicamente activa mayor de 13 años.

En paralelo, muchos adolescentes y jóvenes provenientes de hogares vulnerables presentan altos niveles de deserción escolar, una situación que incrementa las posibilidades de inserción en trabajos informales o precarizados.

Organizaciones sociales y especialistas advierten que esta combinación de pobreza, desempleo y abandono escolar profundiza las desigualdades y limita las posibilidades de movilidad social.

Otro de los ejes señalados en distintos estudios recientes es la vulnerabilidad urbana y habitacional, especialmente en ciudades en expansión como La Punta.

Investigaciones vinculadas al crecimiento urbano alertaron sobre riesgos estructurales en viviendas construidas en barrios de planes sociales, donde problemas de compactación del suelo y fenómenos climáticos extremos, como lluvias intensas o períodos de sequía, podrían afectar seriamente las edificaciones.

La situación social en el Gran San Luis se da además en un contexto nacional marcado por la desaceleración económica, caída del consumo y dificultades en sectores laborales informales.

Si bien los indicadores oficiales muestran diferencias respecto de otras regiones del país, organizaciones territoriales sostienen que persisten núcleos de pobreza estructural que requieren políticas públicas sostenidas en materia de empleo, vivienda, educación y asistencia alimentaria.