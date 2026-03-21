Adorni suma problemas judiciales: la Fiscalía investiga el vuelo a Punta del Este y una casa sin declarar

Adorni acumula causas: la Fiscalía investiga el vuelo privado a Punta del Este y Pagano amplió la denuncia por enriquecimiento ilícito con una propiedad no declarada. Pese a todo, Milei lo sostiene y el jefe de Gabinete descartó cualquier salida del gobierno.

Por Alejo Pombo

El jefe de Gabinete Manuel Adorni acumula complicaciones judiciales y mediáticas. La Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita activó medidas de prueba en el marco de una denuncia por su viaje a Punta del Este a bordo de un avión privado, mientras la diputada Marcela Pagano amplió una denuncia por enriquecimiento ilícito al incorporar una propiedad que no figuraría en su declaración jurada patrimonial.

El caso del vuelo a Uruguay se desencadenó tras conocerse que Adorni viajó junto a su amigo Marcelo Grandío, periodista cuya productora había sido recientemente contratada por la Televisión Pública, organismo que estaba bajo la órbita del propio jefe de Gabinete. La Fiscalía solicitó el recibo del alquiler del avión para determinar quién pagó, documentación de los organismos que controlan vuelos privados y registros de cámaras de seguridad del aeropuerto, con el objetivo de verificar si Adorni y sus acompañantes cumplieron los trámites de Aduana y Migraciones.

El episodio se agravó cuando Grandío, al intentar defenderlo públicamente, afirmó que «el viaje lo pagó Manu con plata del Estado», para luego corregirse. Adorni aseguró tener el recibo y que pagó un proporcional de aproximadamente 3.800 dólares. La denuncia, presentada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, señala que ese monto equivale a casi cuatro veces su salario mensual de alrededor de 2.500 dólares.

El escándalo del vuelo se suma al que generó la presencia de su esposa a bordo del avión presidencial durante un viaje a Nueva York, pese a que el propio Adorni había anunciado como vocero el fin de esa práctica para familiares de funcionarios. Pagano, por su parte, incorporó a su denuncia por enriquecimiento ilícito la existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no figuraría en la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Pese a los escándalos, Milei salió a respaldar a su funcionario. Cuando trascendieron versiones sobre una posible salida del gobierno, Adorni las desmintió con un escueto «Fake. Fin» en X, y el Presidente atacó a la periodista que publicó la información. Horas después, Adorni reforzó el mensaje con una foto junto a Milei, burlándose de quienes anticipaban su renuncia.